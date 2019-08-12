Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star

Вторым хедлайнером, который выступит на Дне города в Екатеринбурге в субботу, 17 августа, будет артист лейбла Black Star Олег Терновой. Он известен как победитель первого сезона шоу «Песни» на ТНТ. Певец выступает под ником Ternovoy. Представитель Олега Тернового подтвердил ЕТВ информацию о том, что музыкант приедет на празднование дня рождения уральской столицы. В мэрии имя хедлайнера пока не разглашают, обещая, что это будет сюрпризом.

Олег Терновой проведет на сцене Екатеринбурга полчаса. За это время он исполнит композиции, которые принесли ему победу на шоу «Песни», а также новые треки.

Ранее стало известно, что первым хедлайнером Дня города Екатеринбурга станет группа «Чайф». Музыканты сыграют для жителей и гостей уральской столицы на площади 1905 года. В Академический микрорайон приедет певец Тима Белорусских.