«Урал» разгромно уступил своему главному раздражителю

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В перерыве главный тренер « Урала» Дмитрий Парфенов сделал две замены , и поначалу это давало свои плоды. В середине второго тайма « шмели» даже надавили на « Локомотив» и реально могли отквитать один , а то и оба гола. Но класс есть класс. На 76 минуте Гжегож Крыховяк красиво послал мяч в девятку — 3:0. А в следующей же атаке Алексей Миранчук довел счет , как любят говорить в футболе , до неприличного. Далее уральцы почти не сопротивлялись. Шансов совсем не осталось , а силы можно и поберечь до следующего матча. 17 августа , в день города, « Урал» принимает самарские « Крылья Советов».

ФутбольныйУрал» провел тяжелый матч в Москве. МестныйЛокомотив» разгромил екатеринбургскую команду по счетом 4:0.Шмели» неплохо началино форвард Федор Смолов на 17 минуте вывел хозяев вперед и сломал планУрала» на игру. Спустя десять минуты екатеринбуржцы получили еще один мяч — от Рифата Жемалетдинова. Позднеежелезнодорожники» могли пропустить ещено где-то спас вратарь Ярослав Годзюра где-то удача оказалась на стороне гостей.