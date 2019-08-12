«Урал» разгромно уступил своему главному раздражителю
08:25, 12 Август 2019
Игра с «Локомотивом», дважды обыгравшим екатеринбуржцев в финале кубка России, завершилась со счетом 0:4.
Футбольный «Урал» провел тяжелый матч в Москве. Местный «Локомотив» разгромил екатеринбургскую команду по счетом 4:0. «Шмели» неплохо начали, но форвард Федор Смолов на 17 минуте вывел хозяев вперед и сломал план «Урала» на игру. Спустя десять минуты екатеринбуржцы получили еще один мяч — от Рифата Жемалетдинова. Позднее «железнодорожники» могли пропустить еще, но где-то спас вратарь Ярослав Годзюр, а где-то удача оказалась на стороне гостей.
В перерыве главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов сделал две замены, и поначалу это давало свои плоды. В середине второго тайма «шмели» даже надавили на «Локомотив» и реально могли отквитать один, а то и оба гола. Но класс есть класс. На 76 минуте Гжегож Крыховяк красиво послал мяч в девятку — 3:0. А в следующей же атаке Алексей Миранчук довел счет, как любят говорить в футболе, до неприличного. Далее уральцы почти не сопротивлялись. Шансов совсем не осталось, а силы можно и поберечь до следующего матча. 17 августа, в день города, «Урал» принимает самарские «Крылья Советов».
Смерть конструктивизма
Почему умирает главное архитектурное достояние Екатеринбурга.
Новое и интересное
Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Общество
Пять главных новостей из уральской повестки, которые можно читать, а можно смотреть.
Сумма мнений Σ
Европа-Азия
Зрелище
Как нам пережить марафон Европа-Азия