Перекрытия Дня города: ЕТВ публикует карту пешеходного Екатеринбурга
12:11, 12 Август 2019
Для праздника дороги будут закрывать в центре и в Академическом.
В конце недели Екатеринбург будет праздновать 296 день рождения — и 17 августа, по традиции, ради этого перекроют половину центра. И еще магистральные дороги в Академическом, потому что там тоже ожидаются масштабные мероприятия. Полную афишу ЕТВ опубликует ближе к Дню города, а вот карту перекрытий — уже сейчас на случай, если вы в этот день не захотите пересекаться с радостными согражданами или наоборот.
Перекрытия начнутся за день до праздника. С 18:00 до 21:30 ограничат проезд по проспекту Ленина от Хохрякова до 8 Марта, трамваи на участке будут ходить. Там выступит Уральский филармонический оркестр. С 22:00 будут потихоньку перекрывать центральные улицы — начнут с 8 Марта (от Малышева до дома № 10 по Бориса Ельцина, это здание Заксобрания).
С 6:00 17 августа перекрытия станут масштабными и затронут проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта, а также прилегающие к нему улицы. Центр на день станет пешеходным — уже традиционно.
На карте мы отметили красным те перекрытия, которые начнутся 16 августа, синим — 17 августа. Все линии интерактивные, в них указано время перекрытий.
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Движение транспорта дополнительно ограничат в центре Екатеринбурга с 19:00, а к 21:30 на них начнет скапливаться общественный транспорт, работу которого продлили до 1:00. Зеленым обозначены перекрытия с 19:00, а точками — места накопления общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев):
Стоянку автотранспорта на площади 1905 года запретят с 00:00 14 августа до 6:00 18 августа. Платные парковки на 8 Марта от Ленина до Малышева и на Пушкина от Ленина до 8 Марта станут бесплатными с 22:00 16 августа до 4:00 18 августа.
В Академическом перекрытия коснутся основных улиц — Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова. Их закроют на сутки: с 8:00 17 августа до 8:00 18 августа. В Академическом в День города выступит музыкант Тима Белорусских. Перекрытия мы нанесли на отдельную карту:
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