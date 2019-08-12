Перекрытия Дня города: ЕТВ публикует карту пешеходного Екатеринбурга

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Перекрытия начнутся за день до праздника. С 18:00 до 21:30 ограничат проезд по проспекту Ленина от Хохрякова до 8 Марта , трамваи на участке будут ходить. Там выступит Уральский филармонический оркестр. С 22:00 будут потихоньку перекрывать центральные улицы — начнут с 8 Марта ( от Малышева до дома № 10 по Бориса Ельцина , это здание Заксобрания).





С 6:00 17 августа перекрытия станут масштабными и затронут проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта , а также прилегающие к нему улицы. Центр на день станет пешеходным — уже традиционно.





На карте мы отметили красным те перекрытия , которые начнутся 16 августа , синим — 17 августа. Все линии интерактивные , в них указано время перекрытий.

В конце недели Екатеринбург будет праздновать 296 день рождения — и 17 августапо традицииради этого перекроют половину центра. И еще магистральные дороги в Академическомпотому что там тоже ожидаются масштабные мероприятия. Полную афишу ЕТВ опубликует ближе к Дню городаа вот карту перекрытий — уже сейчас на случайесли вы в этот день не захотите пересекаться с радостными согражданами или наоборот.