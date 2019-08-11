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Пятый раз подряд. Первым на марафоне «Европа-Азия» стал Юрий Чечун

13:18, 11 Август 2019
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Фото: europeasiamarathon
В забеге приняли участие семь тысяч человек. Они отмечают, что на дистанции не хватало воды, а на финише было тесно.

Сегодня в Екатеринбурге состоялся марафон «Европа-Азия». Далекие от спорта горожане на несколько часов терпели перекрытия улиц, которые специально для бегунов освободили от транспорта. Но забег состоялся и прошел без особых эксцессов. Победил в марафоне все тот же Юрий Чечун, для которого финишировать первым на екатеринбургской дистанции стало уже традицией.

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«Это один из самых тяжелых моих забегов. Пришлось терпеть с самых первых метров. Бежал на характере. Устал. Нет сил! Меня в Екатеринбурге уже многие знают — этот город для меня уже стал родным. Очень люблю Екатеринбург!» —цитирует победителя-марафонца Юрия Чечуна портал E1.RU


Победительницей женского марафона стала Наиля Юламанова. На вопрос, как вам это удалось, бегунья отвечает, что «просто привыкла».

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Фото: europeasiamarathon

Все участники забега отмечают, что на этом марафоне (как собственно и на прошлом) не хватало питьевой воды. Кроме того стадион Екатеринбург-Арена как площадка для старта показался многим неудачным решением.

«Стартовая площадка не очень понравилась, мне кажется, на площади всё понятнее и проще, а тут люди блудят, моя семья меня еле нашла», — прокомментировала сотрудница E1.RU Анастасия Ровнушкина.


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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, Марафон «Европа Азия»
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