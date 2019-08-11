Пятый раз подряд. Первым на марафоне «Европа-Азия» стал Юрий Чечун

«Это один из самых тяжелых моих забегов. Пришлось терпеть с самых первых метров. Бежал на характере. Устал. Нет сил! Меня в Екатеринбурге уже многие знают — этот город для меня уже стал родным. Очень люблю Екатеринбург!» —цитирует победителя-марафонца Юрия Чечуна портал E1.RU



Победительницей женского марафона стала Наиля Юламанова. На вопрос, как вам это удалось, бегунья отвечает, что «просто привыкла».