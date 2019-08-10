Куйвашев сделал стол для мамы из столетних досок
13:21, 10 Август 2019
Другой экземпляр, также сделанный своими руками, губернатор передаст «Екатерининской ассамблее».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смастерил стол из столетних досок для своей матери. Точно такой же он выставит на благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея».
«В районе Ирбита нашли 120-летние доски, вытащили из них старые демидовские гвозди. После работы поехал в Сысерть. Тут есть хорошая столярка, ребята из которой вызвались помочь. Начали работать. Результат покажу», — написал Куйвашев
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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Мама давно просила меня подарить ей стол для нашей большой семьи. Я решил не покупать его в магазине, а сделать сам, чтобы подарок был с душой.
Ранее губернатор выставлял на «Екатерининскую ассамблею» свой велосипед.
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