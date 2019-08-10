Куйвашев сделал стол для мамы из столетних досок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смастерил стол из столетних досок для своей матери. Точно такой же он выставит на благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея».

«В районе Ирбита нашли 120-летние доски, вытащили из них старые демидовские гвозди. После работы поехал в Сысерть. Тут есть хорошая столярка, ребята из которой вызвались помочь. Начали работать. Результат покажу», — написал Куйвашев