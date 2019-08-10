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«Гори-гори, моя страна». Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири

10:12, 10 Август 2019
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Обложка песни Монеточки «гори гори»
Средства, вырученные с прослушивания нового трека, пойдут на огнетушители, опрыскиватели и навигаторы.
Певица Лиза Монеточка выпустила трек, посвященный лесным пожарам в Сибири. В песне есть такие строчки: «Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство. […] Смешно… в стране мультикультур закончилась культура».

Монеточка написала, что за деньги, собранные с прослушивания трека на стриминговых сервисах, купят ранцевые огнетушители, воздуходувки-опрыскиватели, навигаторы и другие расходы в рамках программы «Гринписа».

«Бороться с этой проблемой нужно не только срочными мерами, но и профилактическими работами круглый год. Рассказывать о пожарах детям и взрослым и тушить очаги на ранних стадиях помогают добровольные лесные пожарные, на обучение и работу которых не хватает средств», — говорится в описании к треку, который уже сейчас можно послушать во «ВКонтакте», а с 16 августа — и на остальных площадках.

Ранее Монеточка заявила, что слова чиновников, которые считают тушение пожаров экономически невыгодным, вызывают смех, и напомнила всем, что к экосистеме сибирских лесов нельзя относиться безответственно.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, монеточка, пожары, Сибирь, песня, Лиза "Монеточка"
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