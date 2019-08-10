Певица Лиза Монеточка выпустила трек , посвященный лесным пожарам в Сибири. В песне есть такие строчки: « Куда ни плюнь , куда ни глянь — сплошное государство. […] Смешно… в стране мультикультур закончилась культура».







Монеточка написала , что за деньги , собранные с прослушивания трека на стриминговых сервисах , купят ранцевые огнетушители , воздуходувки-опрыскиватели , навигаторы и другие расходы в рамках программы « Гринписа».



« Бороться с этой проблемой нужно не только срочными мерами , но и профилактическими работами круглый год. Рассказывать о пожарах детям и взрослым и тушить очаги на ранних стадиях помогают добровольные лесные пожарные , на обучение и работу которых не хватает средств», — говорится в описании к треку , который уже сейчас можно « ВКонтакте», а с 16 августа — и на остальных площадках.

, — говорится в описании к трекукоторый уже сейчас можно послушать воВКонтакте», а с 16 августа — и на остальных площадках.





, которые считают тушение пожаров экономически невыгодным , вызывают смех , и напомнила всем , что к экосистеме сибирских лесов нельзя относиться безответственно. Ранее Монеточка заявила , что слова чиновниковкоторые считают тушение пожаров экономически невыгоднымвызывают смехи напомнила всемчто к экосистеме сибирских лесов нельзя относиться безответственно.



