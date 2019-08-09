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София Никитчук подготовила наряды для финалисток «Мисс Екатеринбург»

16:41, 09 Август 2019
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Фото: Instagram Софии Никитчук
Девушки выйдут на сцену в костюмах бренда nikiso.

Десять участниц конкурса «Мисс Екатеринбург-2019», преодолевшие первый этап финального отбора, выйдут на сцену в костюмах от Софии Никитчук. Участницы представят бренд Софии — nikiso — в конкурсе, посвященном Году театра.

Обладательница титулов главной городской красавицы в 2014 году, «Мисс Россия 2015» и первая вице-мисс Мира 2015 специально для конкурсантки создала десять нарядов. В них девушки примут участие в театральном конкурсе и представят зрителям номера с марионетками.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, конкурс, конкурс красоты, Мисс Екатеринбург-2019, Мисс Екатеринбург, София Никитчук
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