София Никитчук подготовила наряды для финалисток «Мисс Екатеринбург»
16:41, 09 Август 2019
Девушки выйдут на сцену в костюмах бренда nikiso.
Десять участниц конкурса «Мисс Екатеринбург-2019», преодолевшие первый этап финального отбора, выйдут на сцену в костюмах от Софии Никитчук. Участницы представят бренд Софии — nikiso — в конкурсе, посвященном Году театра.
Обладательница титулов главной городской красавицы в 2014 году, «Мисс Россия 2015» и первая вице-мисс Мира 2015 специально для конкурсантки создала десять нарядов. В них девушки примут участие в театральном конкурсе и представят зрителям номера с марионетками.
Смерть конструктивизма
Почему умирает главное архитектурное достояние Екатеринбурга.
Новое и интересное
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург до Дня города в одной картинке
Развлечения
ЕТВ неформально рассказывает о главных новостях прошедшей недели.
Сумма мнений Σ
Европа-Азия
Зрелище
Как нам пережить марафон Европа-Азия