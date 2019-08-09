Погребняк рассказал, как переходил в «Урал»
11:03, 09 Август 2019
Футболист Павел Погребняк рассказал о подробностях перехода в «Урал». По словам именитого игрока, в Екатеринбург его позвал главный тренер Дмитрий Парфенов. «В „Урал“ я попал довольно просто. Вроде бы успешно выступал за „Тосно“, с которым выиграл Кубок России. А потом, когда „Тосно“ приказал долго жить, поступило предложение от „Урала“. Сделал его Дмитрий Парфенов, с которым мы до этого, душа в душу, работали», — цитирует Павла «Спорт-Экспресс».
Погребняк отметил, что тема зарплаты в переговорах «практически не всплывала».
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Было сказано — можем платить столько и столько. И я кивнул головой, поскольку ехал в «Урал» не за деньгами.
Форвард «Урала» выразил благодарность президенту клуба Григорию Иванову, который «рискнул» взять игрока с серьезной травмой — разрыв ахиллова сухожилия. «Он [Иванов] поверил в то, что я буду нужен команде. Низкий ему поклон за это. И еще огромная благодарность нашим врачам за то, как меня приняли, поставили на ноги. Хотя приехал я вообще никакой. Те, кто играл, меня поймут», — сказал Павел Погребняк.
Экс-футболист «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» подписал контракт с «Уралом» в августе 2018 года. В середине ноября форвард начал тренироваться с новыми одноклубниками, но позже выяснилось, что до конца 2018 года форвард так и не выйдет на поле. Всего за «Урал» Павел Погребняк провел 13 матчей и забил три гола.
В марте 2019 года Погребняк попал в скандал. В разговоре с «Комсомольской правдой» он заявил, что отрицательно относится к тому, что в сборной России играют натурализованные иностранцы. «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали», — отметил футболист «Урала».
После неоднозначного высказывания на Погребняка обрушился шквал критики, футболисту пригрозили дисквалификацией за расизм. На защиту игрока встали президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер команды Дмитрий Парфенов. В итоге форварда оштрафовали на 250 тысяч рублей.
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