Форвард «Урала» выразил благодарность президенту клуба Григорию Иванову, который «рискнул» взять игрока с серьезной травмой — разрыв ахиллова сухожилия. «Он [Иванов] поверил в то, что я буду нужен команде. Низкий ему поклон за это. И еще огромная благодарность нашим врачам за то, как меня приняли, поставили на ноги. Хотя приехал я вообще никакой. Те, кто играл, меня поймут», — сказал Павел Погребняк.

« Зенита», « Штутгарта» и « Фулхэма» « Уралом» в августе 2018 года. В середине ноября форвард , но позже выяснилось , что до конца 2018 года форвард « Урал» Павел Погребняк провел 13 матчей и забил три гола. Экс-футболистЗенита»,Штутгарта» иФулхэма» подписал контракт Уралом» в августе 2018 года. В середине ноября форвард начал тренироваться с новыми одноклубникамино позже выяснилосьчто до конца 2018 года форвард так и не выйдет на поле. Всего заУрал» Павел Погребняк провел 13 матчей и забил три гола.





« Комсомольской правдой» он , что в сборной России играют натурализованные иностранцы. « Смешно , когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю , зачем паспорт российский получил? С Павлюченко , кстати , это обсуждали», — отметил футболист « Урала». В марте 2019 года Погребняк попал в скандал. В разговоре сКомсомольской правдой» он заявил , что отрицательно относится к томучто в сборной России играют натурализованные иностранцы.— отметил футболистУрала»





, футболисту пригрозили дисквалификацией за расизм. На защиту игрока встали президент « Урала» Григорий Иванов и главный тренер команды Дмитрий Парфенов. В итоге форварда После неоднозначного высказывания на Погребняка обрушился шквал критикифутболисту пригрозили дисквалификацией за расизм. На защиту игрока встали президентУрала» Григорий Иванов и главный тренер команды Дмитрий Парфенов. В итоге форварда оштрафовали на 250 тысяч рублей.



