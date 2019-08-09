Пять каратистов Академии единоборств РМК попали в сборную России

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Они отправятся на чемпионат мира в Японию. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.



Всего в сборную вошли 24 каратиста. Чемпионат мира пройдет в Токио с 22 по 24 ноября. Соревнования проводятся раз в четыре года и собирают 192 сильнейших каратистов со всего мира.

Пять представителей Академии единоборств РМК попали в состав сборной России по Киокусинкай карате. Это Андрей ЧирковЛаша ГабараевИгорь ЗагайновИлья Поляков и Дмитрий Оглы.