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Пять каратистов Академии единоборств РМК попали в сборную России

17:20, 09 Август 2019
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Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК
Чемпионат мира пройдет в ноябре в Японии.
Пять представителей Академии единоборств РМК попали в состав сборной России по Киокусинкай карате. Это Андрей Чирков, Лаша Габараев, Игорь Загайнов, Илья Поляков и Дмитрий Оглы. Они отправятся на чемпионат мира в Японию. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Всего в сборную вошли 24 каратиста. Чемпионат мира пройдет в Токио с 22 по 24 ноября. Соревнования проводятся раз в четыре года и собирают 192 сильнейших каратистов со всего мира.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, каратэ, сборная России
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