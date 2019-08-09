Пять каратистов Академии единоборств РМК попали в сборную России
17:20, 09 Август 2019
Чемпионат мира пройдет в ноябре в Японии.
Пять представителей Академии единоборств РМК попали в состав сборной России по Киокусинкай карате. Это Андрей Чирков, Лаша Габараев, Игорь Загайнов, Илья Поляков и Дмитрий Оглы. Они отправятся на чемпионат мира в Японию. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.
Всего в сборную вошли 24 каратиста. Чемпионат мира пройдет в Токио с 22 по 24 ноября. Соревнования проводятся раз в четыре года и собирают 192 сильнейших каратистов со всего мира.
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