Афиша не для всех: забираемся в башню и газуем на мотоцикле

Пятница часто заставляет нас думать: чем заняться сегодня вечером или в выходные? Каждый решает эту задачу по-своему. Одни идут гулять, другие ложатся на диванчик, третьи бегут в клуб, четвертые отправляются на природу. Сложно перечислить, чем можно увлечь себя в Екатеринбурге, но мы попробуем.

Чтобы вы не размышляли долго на тему отдыха в городе, ЕТВ подготовил для вас подборку событий, которые вот-вот уже произойдут. А дальше давайте сами. Решайте, что для вас интереснее всего.