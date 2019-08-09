Афиша не для всех: забираемся в башню и газуем на мотоцикле
Пятница часто заставляет нас думать: чем заняться сегодня вечером или в выходные? Каждый решает эту задачу по-своему. Одни идут гулять, другие ложатся на диванчик, третьи бегут в клуб, четвертые отправляются на природу. Сложно перечислить, чем можно увлечь себя в Екатеринбурге, но мы попробуем.
Чтобы вы не размышляли долго на тему отдыха в городе, ЕТВ подготовил для вас подборку событий, которые вот-вот уже произойдут. А дальше давайте сами. Решайте, что для вас интереснее всего.
Water Tower Fest
Фото: ЕТВ
Музею Водонапорной башни исполняется год, и это событие хотят отметить вместе с екатеринбуржцами. Детей ждут квесты, экскурсии и викторины, игротека, аквалаборатория и тематические мастер-классы. В сувенирной лавке будет впервые представят комплект аксессуаров «Набор юного горожанина». Взрослым организаторы фестиваля Water Tower Fest предложат выставки, экскурсии по набережной Исети, конкурсы и соревнования, турнир по стрельбе из водяных пистолетов, кинозал, стрит-арт-шоу, танцы и музыку от башенных диджеев.
Что: фестиваль Water Tower Fest
Где: Водонапорная башня на Плотинке
Когда: 10 августа с 11:00 до 22:00
Сколько: бесплатно, программу смотрите здесь
Ночной DIGITZ на Белой башне
Фото: ЕТВ
Пять сетов, одна инсталляция и экскурсия ждут ночных жителей на Белой башне. В ночь на воскресенье там сыграют для вас Настя Мейстер, «Цветы Зла», Escapist, Synthetic Soul и Neocube. На площадке нетанцевальная электроника встретится с жемчужиной авангардной архитектуры. Гостям обещают сюрпризы.
Что:
ночная тусовка на Белой башне
Где: Белая башня (улица Бакинских комиссаров, 2А)
Когда: с 19:00 10 августа до 01:00 11 августа
Сколько: 400 рублей, регистрация здесь
42 километра бегом
Фото: ЕТВ
И снова екатеринбуржцы попробуют свои силы на марафоне«Европа — Азия». Традиционно горожане смогут пробежать три, десять, 21,1 и 42,2 километра. Чтобы испытать себя, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить стартовый пакет бегуна: фирменную экипировку, чип для индивидуального хронометража, номер участника и раздаточные материалы.
В марафоне примут участие не только выносливые взрослые, но и дети. Но для них забег организуют на день раньше, чем взрослый марафон. Europe Asia Kids соберет юных участников, готовых преодолеть 400 метров. Дистанции проложат по центру города, часть из них пройдет по набережной Городского пруда и проспекту Ленина.
Что: марафон «Европа — Азия»
Где: «Екатеринбург Арена» (улица Репина, 5)
Когда: 11 августа в 8:00
Сколько: детский — 800 рублей, взрослый — от 1300 рублей, регистрация здесь
Сорви голову
Фото: pixabay
Многогранный фестиваль для самых смелых и отчаянных пройдет в ближайшие выходные. Лучшие мотогонщики Урала устроят настоящую битву на площадке Уктуса. В этом году чемпионы обещают поставить новый рекорд: прыгнуть в высоту больше чем на десять метров. Но не только мотоциклисты будут бороться за кубок. Среди участников есть чирлидеры, граферы, диджеи, роллеры, исполнители хип-хопа, акробаты, скейтеры и многие другие. Для детей оборудуют специальную зону, так что скучать не придется никому.
Что:
фестиваль «Сорвиголова»
Где: площадка «УктусМото» (улица Новостроя, 2Б)
Когда: 11 августа в 12:00
Сколько: дети от пяти до восьми лет — бесплатно, подростки до 16 лет — 400 рублей, взрослые — 550 рублей; билеты по ссылке
Диалог с собой
Фото предоставлено организаторами
Ретроспективная персональная выставка Сергея Медведева, выпускника Свердловского художественного училища имени Шадра, откроется в Музее архитектуры. На ней вы сможете увидеть своеобразный творческий отчет художника за последние годы, состоящий из 40 работ.
Вдохновением для рисунка может послужить все. «Общение с людьми, свет из окна, цвет предметов, фактуры… Внутри меня накапливаются эмоции, впечатления, эффекты, например, как солнечный луч падает на какую-то фактуру — древесину, штукатурку, как сочетаются цвета, — обращаю внимание на многое. Вобрав эмоции в себя, я передаю их на холст», — говорит о себе Медведев.
Что: выставка
Сергей Медведева
Где: Музея архитектуры и дизайна (улица Горького, 4А)
Когда: с 14 августа по 8 сентября (открытие в 18:00)
Сколько: вход на вернисаж свободный
День города
Фото: ЕТВ
День города отпразднуют в Екатеринбурге 17 августа. Каждый район уральской столицы готовит для жителей города свою программу с увеселительными мероприятиями. Основными площадками станут Исторический сквер (там планируют мотошоу и фестиваль ландшафтного дизайна), Литературный квартал, площадь рядом с ККТ «Космос» и другие.
На площади 1905 года выступит группа «Чайф», в Академическом — Тима Белорусских. Транспорт будет ходить до часу ночи. Также по Екатеринбургу поставят 160 туалетов и 120 мусорных баков. Программу праздника смотрите здесь.
Что: День города в Екатеринбурге
Где: на разных площадках уральской столицы
Когда: 17 августа
Сколько: нисколько
«Урал» — «Крылья Советов»
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Вы уже приготовились мерзнуть на «Екатеринбург Арене»? Если нет, ловите заманчивое предложение! Через полторы недели футбольный клуб «Урал» сыграет дома против команды из Самары. Судя по результатам предыдущих матчей в шестом туре РПЛ у ребят Дмитрия Парфенова явное преимущество. «Урал» победил «Анжи», «Уфу» и «Ахмат», а «Крылья Советов» только ЦСКА. Пожелаем екатеринбуржцам удачи и запасемся теплой одеждой, иначе футбол может обернуться простудой.
Что:
матч «Урал» — «Крылья Советов»
Где: «Екатеринбург Арена» (улица Репина, 5)
Когда: 17 августа в 16:00
Сколько: от 200 рублей, билеты здесь
Героическая гонка
Фото: vk.com/gonkageroevekb
Уверен, что ты в отличной форме? Проверь себя на «Гонке героев», которую организуют по всей России. В каждом городе участников ждет своя уникальная трасса. На гонку можно прийти как командой, так и в одиночку. И неважно, офисный работник ты или профессиональный спортсмен. Даже неподготовленные участники одолеют гонку достойно. В соревнованиях нет проигравших. Дойти до конца — уже победа, ведь, преодолевая препятствия, вы побеждаете свои страхи и открываете себя с новой стороны.
Что: «Гонка героев»
Где: полигон «Свердловский»
Когда: 24 августа с 09:00 до 21:00
Сколько: 500 рублей для детей и от 2200 рублей для взрослых, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Трио из Уфы
Фото предоставлено организаторами
Электронное трио из Уфы «Лауд» распространяет и развивает танцевальную музыку в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска. «Лауд» работали со многими заметными артистами современности, в том числе Boulevard Depo, Thomas Mraz, Антоха МС, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, Supcolorc, и многими другими.
Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут
Silent Hill
Фото: flickr
Море тумана, пугающая неизвестность, странные шумы и шорохи, нарастающая тревога и сжимающий сердце страх. Призраки прошлого, гости из кошмарных снов, непостижимые для человеческого разума существа — все это возникает в сознании при прослушивании музыки Акиры Ямаоки. Произведения японского композитора прозвучали в игре Silent Hill и создали вокруг Ямаоки образ создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов.
Стилистический охват творчества огромен: от дарк-эмбиента и трип-хопа до индастриал и хард-рока. Полученные от музыки эмоции позволяют слушателю заглянуть в отдаленные уголки своего подсознания. В сентябре это смогут сделать и уральцы.
Что: концерт Акиры Ямаоки
Где: Tele-club (улица Карьерная. 16)
Когда: 8 сентября в 19:00
Сколько: от 1900 рублей, билеты здесь
High-Tech Minimal
Фото: borisbrejcha.de
Самобытный музыкант Борис Брейча представит вниманию екатеринбургской публики свой стиль High-Tech Minimal. Философия Брейча состоит в том, чтобы через многочисленные эксперименты со звуком показывать людям, что минимал и техно могут быть по-настоящему содержательными, что в жанрах электронной музыки может быть гораздо больше, чем просто ритмичные звуки.
Что:
концерт Boris Brejcha
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 13 сентября в 23:00
Сколько: от 2500 рублей, билеты здесь
Приятных выходных! Ждите следующую подборку через неделю!