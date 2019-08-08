В Екатеринбурге бесплатно показывают мировое кино
Лето в городе всегда поднимает вопрос о том, куда пойти вечером в будни или на весь выходной день. Тусовочных мест в Екатеринбурге на самом деле не так много. Все они наперечет. А чтобы все было удобно, стильно, интересно и даром — это что-то из области фантастики. Казалось бы. Но, к счастью, это не так. Поэтому ЕТВ решил, что будет преступно не рассказать об отличной городской локации, где можно классно провести время. Разговор пойдет о екатеринбургском Онлайн-парке, который открылся на площадке ТЦ МЕГА.
Пожалуй, единственный заметный минус Онлайн-парка Tele2 — его относительная удаленность от центра города. Поэтому время на дорогу до ТЦ МЕГА — единственная «плата», которую вам придется отдать за посещение. Все остальное в Онлайн-парке абсолютно бесплатно.
Главной фишкой Онлайн-парка стал амфитеатр под открытым небом. Здесь, с комфортом устроившись на пуфах, можно смотреть фильмы на большом экране. И угощаться бесплатным попкорном. Кинопоказы начинаются днем и продолжаются до вечера.
Причем крутят в амфитеатре как известные картины (например, «Миллионер из трущоб», «Области тьмы»), так и лучшие российские короткометражки молодых режиссеров Всемирного фестиваля уличного кино.
Там же в амфитеатре кроме фильмов транслируют онлайн-лекции просветительского проекта Arzamas о величайших русских поэтах, а также виртуальные экскурсии в лучшие столичные музеи.
Создатели Онлайн-парка подумали не только о киноманах и любителях просвещения, но и о тусовщиках, которые хотят вечеринок и праздников. Каждые выходные гостей парка встречают ведущий и диджей с развлекательной программой.
Фото: tele2
Фото: tele2
В общем, если вы хотите приятно провести время, но не
знаете где, Онлайн-парк у ТЦ МЕГА — ваш выбор.
Удобно, увлекательно, даром. А еще есть быстрый Wi-Fi на базе 4G Tele2.
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