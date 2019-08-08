Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В Екатеринбурге бесплатно показывают мировое кино

11:10, 08 Август 2019
oblozhka-dlja-onlajn-parka.jpg
Фото: tele2
ЕТВ протестировал открывшийся у ТЦ МЕГА Екатеринбург Онлайн-парк, где можно смотреть фильмы, слушать лекции, серфить в интернете и погружаться в виртуальную реальность. Это место стоит того, чтобы его посетить.

Лето в городе всегда поднимает вопрос о том, куда пойти вечером в будни или на весь выходной день. Тусовочных мест в Екатеринбурге на самом деле не так много. Все они наперечет. А чтобы все было удобно, стильно, интересно и даром — это что-то из области фантастики. Казалось бы. Но, к счастью, это не так. Поэтому ЕТВ решил, что будет преступно не рассказать об отличной городской локации, где можно классно провести время. Разговор пойдет о екатеринбургском Онлайн-парке, который открылся на площадке ТЦ МЕГА.

Фильмы — зрителям. Даром
Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».

Пожалуй, единственный заметный минус Онлайн-парка Tele2 — его относительная удаленность от центра города. Поэтому время на дорогу до ТЦ МЕГА — единственная «плата», которую вам придется отдать за посещение. Все остальное в Онлайн-парке абсолютно бесплатно.

Главной фишкой Онлайн-парка стал амфитеатр под открытым небом. Здесь, с комфортом устроившись на пуфах, можно смотреть фильмы на большом экране. И угощаться бесплатным попкорном. Кинопоказы начинаются днем и продолжаются до вечера.

Причем крутят в амфитеатре как известные картины (например, «Миллионер из трущоб», «Области тьмы»), так и лучшие российские короткометражки молодых режиссеров Всемирного фестиваля уличного кино.

Там же в амфитеатре кроме фильмов транслируют онлайн-лекции просветительского проекта Arzamas о величайших русских поэтах, а также виртуальные экскурсии в лучшие столичные музеи.

Создатели Онлайн-парка подумали не только о киноманах и любителях просвещения, но и о тусовщиках, которые хотят вечеринок и праздников. Каждые выходные гостей парка встречают ведущий и диджей с развлекательной программой.

Киноулицы города Е: ищем и сравниваем с реальностью. Часть 1
Локации Екатеринбурга, ставшие декорациями к фильмам.
27_07_2019_tele2_1500.jpg

Фото: tele2

Кроме фильмов, лекций и вечеринок в амфитеатре гости Онлайн-парка могут погрузиться в мир виртуальной реальности. Для этого нужно посетить VR-кинотеатр, расположенный в отдельном шатре. Этот аттракцион настолько ошеломляющий, что хочется посоветовать: приезжайте в будни, чтобы не стоять в очереди. Суть кинотеатра виртуальной реальности проста. Любой человек, изъявивший желание окунуться в мир 3D-грез, садится на вращающееся кресло, сотрудник Tele2 помогает надеть специальные очки и наушники. А дальше происходит самое интересное. Человек взглядом выбирает один из девяти VR-фильмов. Например, дети точно будут в восторге от просмотра (так и хочется сказать, участия) мультипликационной истории ми-ми-мишных монстров-космолетчиков, которые путешествуют в поясе астероидов.
Киноулицы города Е. Ищем и сравниваем с реальностью.
Часть 2
Как заброшенная больница Екатеринбурга стала Минским госпиталем для отставных оперов НКВД.
27_07_2019_tele2_1500-67.jpg

Фото: tele2

После просмотра VR-кино (или перед ним) можно выпить кофе. Он тоже даром. Поэтому, к слову, у стойки, за которой варят этот напиток, всегда очередь из желающих. Если вы пришли со спутниками (например, со своими детьми), а они «зависли» в виртуальной реальности, то подождать их можно рядом, устроившись на удобном шезлонге. Тут же расположены точки подзарядки для мобильников и ноутбуков.
Киноулицы города Е: ищем и сравниваем с реальностью.
Часть 3
Ищем городские локации, которые были декорациями для новогодних комедий.

В общем, если вы хотите приятно провести время, но не знаете где, Онлайн-парк у ТЦ МЕГА — ваш выбор. Удобно, увлекательно, даром. А еще есть быстрый Wi-Fi на базе 4G Tele2.

Рекомендуем.

Авторы:
Семен Чирков
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге бесплатно показывают мировое кино »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, интернет, кино, Мега
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Европа-Азия
08 августа в 15:30
С Андрей Уткин
Сумма мнений Σ
Будущее биатлонного центра
Будущее биатлонного центра
От Светланы Зенковой
«Тобол» рассказал о любви к Родине без дидактики через приключение
«Тобол» рассказал о любви к Родине без дидактики через приключение
Картина, основанная на реальных событиях освоения Сибири, стала первым российским вестерном. И опыт оказался удачным.