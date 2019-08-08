В Екатеринбурге бесплатно показывают мировое кино

Главной фишкой Онлайн-парка стал амфитеатр под открытым небом. Здесь, с комфортом устроившись на пуфах, можно смотреть фильмы на большом экране. И угощаться бесплатным попкорном. Кинопоказы начинаются днем и продолжаются до вечера.

Причем крутят в амфитеатре как известные картины (например, «Миллионер из трущоб», «Области тьмы»), так и лучшие российские короткометражки молодых режиссеров Всемирного фестиваля уличного кино.

Там же в амфитеатре кроме фильмов транслируют онлайн-лекции просветительского проекта Arzamas о величайших русских поэтах, а также виртуальные экскурсии в лучшие столичные музеи.

Создатели Онлайн-парка подумали не только о киноманах и любителях просвещения, но и о тусовщиках, которые хотят вечеринок и праздников. Каждые выходные гостей парка встречают ведущий и диджей с развлекательной программой.