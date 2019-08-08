«Урал» приобрел футболиста «Спартака»

Футболист Артем Мамин перешел из московского «Спартака» в ектеринбургский «Урал». За «шмелей» он будет выступать на позиции центрального защитника, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Урала»

Мамин родился и вырос в Екатеринбурге. Заниматься футболом начал в 7 лет. В 2011 году вместе с «Уралом» поучаствовал в финальном этапе Кубка РФС в Сочи, где его заметили селекционеры московского «Спартака». В 2014 году Артем дебютировал за «Спартак» в молодежном первенстве Премьер-Лиги, а через четыре года впервые сыграл за основной состав. Последний сезон провел в команде «Спартак-2». Интересно, что в «Урале» на позиции вратаря выступает родной брат Артема — Алексей.

«Урал» занимает седьмое место в РПЛ. После четырех игр в активе екатеринбургского клуба семь очков. Следующий матч подопечные Дмитрия Парфенова проведут в Москве 11 августа. Там они сыграют с «Локомотивом» в 18:30 по уральскому времени.