Работы уличных художников превратили в наклейки с Екатеринбургом

Листы со стикерами можно купить отдельно друг от друга. Каждый из них обойдется в 130 рублей. Но если вы решите приобрести все 64 стикера, за них вам придется заплатить 850 рублей. Кроме того, вместе со стикерпаками выпустили открытки со старыми и современными снимками районов города. Одна открытка стоит 40 рублей. А еще мы рассказывали вам о значках, на которых тоже изобразили достопримечательности семи районов уральской столицы. Смотрите их здесь.

Порадовать себя открытками или наклейками с видами Екатеринбурга можно в Водонапорной башне на Плотинке или в МИЕ на Карла Либкнехта, 26. Также сувениры будут продавать в День города, 17 августа, на площадке музея около Водонапорной башни.

Фото на главной и в тексте: МИЕ