Работы уличных художников превратили в наклейки с Екатеринбургом
Работы уличных художников и дизайнеров Славы ПТРК, Ильи Мозги, Александра Мерзлякова, Екатерины Зудихиной, Анны Гороховой, Алены Томиловой, Дмитрия Фатхиева-Долохова, Ангелины Насиулиной, Ксении Лазаревой, Елизаветы Григорьевой и Ромы Дика попали на наклейки с видами Екатеринбурга.
На стикерах можно увидеть узнаваемые здания разных районов города, а также неочевидные символы и загадки, сообщили ЕТВ в Музее истории Екатеринбурга, который заказал наклейки. В один стикерпак вошли 64 наклейки. Стикеры напечатали на виниле, поэтому их спокойно можно прилепить на ноутбук или телефон. Всего таких стикерпаков по 100 штук на каждый район. А вот некоторые из наклеек:
Листы со стикерами можно купить отдельно друг от друга. Каждый из них обойдется в 130 рублей. Но если вы решите приобрести все 64 стикера, за них вам придется заплатить 850 рублей. Кроме того, вместе со стикерпаками выпустили открытки со старыми и современными снимками районов города. Одна открытка стоит 40 рублей. А еще мы рассказывали вам о значках, на которых тоже изобразили достопримечательности семи районов уральской столицы. Смотрите их здесь.
Порадовать себя открытками или наклейками с видами Екатеринбурга можно в Водонапорной башне на Плотинке или в МИЕ на Карла Либкнехта, 26. Также сувениры будут продавать в День города, 17 августа, на площадке музея около Водонапорной башни.
Фото на главной и в тексте: МИЕ