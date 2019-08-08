Екатеринбургский коммунист готов купить мыло с Лениным

Музей советского быта выпустил мыло с Владимиром Лениным. Вождь представлен в четырех расцветках и пахнет тропическими пряным травами со слегка лимонным и острым вкусом. «С таким приятно провести время в душе», — написала создатель музея Ирина Светоносова. Она добавила, что выпуск мыла не согласован с коммунистами и является шуткой. Сегодня продукт поступил в продажу.

Депутат гордумы от КПРФ Андрей Пирожков в разговоре с ЕТВ заявил, что не против купить мыло с Лениным. Более того, народный избранник готов собрать коллекцию из «мыльных» советских вождей.