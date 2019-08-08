Екатеринбургский коммунист готов купить мыло с Лениным
11:15, 08 Август 2019
Андрей Пирожков признался, что не против собрать коллекцию из «мыльных» советских вождей.
Музей советского быта выпустил мыло с Владимиром Лениным. Вождь представлен в четырех расцветках и пахнет тропическими пряным травами со слегка лимонным и острым вкусом. «С таким приятно провести время в душе», — написала создатель музея Ирина Светоносова. Она добавила, что выпуск мыла не согласован с коммунистами и является шуткой. Сегодня продукт поступил в продажу.
Депутат гордумы от КПРФ Андрей Пирожков в разговоре с ЕТВ заявил, что не против купить мыло с Лениным. Более того, народный избранник готов собрать коллекцию из «мыльных» советских вождей.
Екатеринбург другими глазами: «Я узнаю ваш город по кофе»
Преподаватель английского из Индонезии рассказывает, как оккупировала уральские кофейни.
Андрей Пирожков
депутат гордумы от КПРФ
Хорошая новость, не вижу ничего неэтичного. Я бы купил! Если сделают со Сталиным — еще лучше. Можно будет собрать коллекцию из советских вождей. Мыло в форме Горбачева — это единственное мыло, которое я буду использовать.
Депутат гордумы Андрей Пирожков широко известен тем, что неоднократно выражал симпатию генералиссимусу Советского Союза Иосифу Сталину. «Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей», — говорил Андрей Пирожков про «либералов», которые критикуют Сталина.
ЕТВ беседовал с Пирожковым обо всем, кроме Сталина, — проблемах Екатеринбурга, Краснознаменной группе, несправедливости и Путине.
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Сумма мнений Σ
Будущее биатлонного центра
Европа-Азия