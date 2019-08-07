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В Екатеринбурге запустят велошеринговый сервис

15:48, 07 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Жители города смогут взять байк в аренду и оставить его на любой разрешенной парковке. 
В Екатеринбурге с 9 августа запустят велошеринговый сервис Lucky Bike. Жители смогут арендовать велосипед для коротких поездок по городу, а после оставить его на одной из разрешенных парковок. Чтобы прокатиться, нужно просто скачать мобильное приложение Lucky Bik и активировать поездку. Процесс должен занять около одной минуты. Никаких документов в залог оставлять не придется.

Всего по городу будут ездить 32 велосипеда, которые можно арендовать. Все байки разработали в Китае специально для российских дорог — у них каучуковые колеса, в которых отсутствуют камеры. Чтобы велосипеды не угнали, на них установлен блокиратор и маячок. Официальный запуск сервиса пройдет 9 августа в 17:00 перед главным входом в цирк.

В 2018 году в Екатеринбурге также появился каршеринговый сервис. Подробности смотрите здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, аренда, велосипед, Екатеринбург
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