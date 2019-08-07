В Екатеринбурге запустят велошеринговый сервис

В Екатеринбурге с 9 августа запустят велошеринговый сервис Lucky Bike. Жители смогут арендовать велосипед для коротких поездок по городу , а после оставить его на одной из разрешенных парковок. Чтобы прокатиться , нужно просто скачать мобильное приложение Lucky Bik и активировать поездку. Процесс должен занять около одной минуты. Никаких документов в залог оставлять не придется.





Всего по городу будут ездить 32 велосипеда , которые можно арендовать. Все байки разработали в Китае специально для российских дорог — у них каучуковые колеса , в которых отсутствуют камеры. Чтобы велосипеды не угнали , на них установлен блокиратор и маячок. Официальный запуск сервиса пройдет 9 августа в 17:00 перед главным входом в цирк.



