В Екатеринбурге нашли лучшие клумбы сезона: брали многолетниками
В Екатеринбурге начали отбирать лучшие цветники этого сезона. Участники конкурса попытались улучшить свои прошлогодние работы, поэтому высадили многолетники — они помогают сохранять каркас экспозиции. Также в этом году победу решили получить с помощью ярких цветов. Лучшим классическим вариантом признали клумбы у храма Большой Златоуст, где высадили сальвию, кохию и амарант. Также жюри понравилась стела на въезде в Железнодорожный район и кусты барбариса у салона «Персона» на Токарей. Всех победителей конкурса цветников наградят в сентябре.
В этом году в цветниках можно Екатеринбурга моэно увидеть вербену, георгины, бегонию, тагетис и тюльпаны. Они хорошо зарекомендовали себя в прошлые годы. Также решили сделать упор на кустарники: барбарис, кизильник, пузыреплодник двух видов, роза ругоза. Всего на улицах города высадят 850 тысяч штук рассады.