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В Екатеринбурге нашли лучшие клумбы сезона: брали многолетниками

18:35, 07 Август 2019
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Фото: администрация Екатеринбурга
Жюри покорил амарант у храма Большой Златоуст. 

В Екатеринбурге начали отбирать лучшие цветники этого сезона. Участники конкурса попытались улучшить свои прошлогодние работы, поэтому высадили многолетники — они помогают сохранять каркас экспозиции. Также в этом году победу решили получить с помощью ярких цветов. Лучшим классическим вариантом признали клумбы у храма Большой Златоуст, где высадили сальвию, кохию и амарант. Также жюри понравилась стела на въезде в Железнодорожный район и кусты барбариса у салона «Персона» на Токарей. Всех победителей конкурса цветников наградят в сентябре.

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В этом году в цветниках можно Екатеринбурга моэно увидеть вербену, георгины, бегонию, тагетис и тюльпаны. Они хорошо зарекомендовали себя в прошлые годы. Также решили сделать упор на кустарники: барбарис, кизильник, пузыреплодник двух видов, роза ругоза. Всего на улицах города высадят 850 тысяч штук рассады.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, клумба, цветы, Екатеринбург
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