В Екатеринбурге нашли лучшие клумбы сезона: брали многолетниками

В Екатеринбурге начали отбирать лучшие цветники этого сезона. Участники конкурса попытались улучшить свои прошлогодние работы, поэтому высадили многолетники — они помогают сохранять каркас экспозиции. Также в этом году победу решили получить с помощью ярких цветов. Лучшим классическим вариантом признали клумбы у храма Большой Златоуст, где высадили сальвию, кохию и амарант. Также жюри понравилась стела на въезде в Железнодорожный район и кусты барбариса у салона «Персона» на Токарей. Всех победителей конкурса цветников наградят в сентябре.