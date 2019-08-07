«Уральский пельмень» Исаев выложил свои детские фотографии
12:37, 07 Август 2019
Сегодня шоумену стукнуло 48 лет.
Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал свои детские фотографии. Сегодня артисту исполняется 48 лет. «Вот и еще год за спиной! Мама и папа спасибо вам! Люблю вас, очень!» — написал Исаев в Instagram. В команде «Уральские пельмени» он состоитс с момента основания, то есть с 1993 года.
Сергей Исаев часто высказывается по резонансным темам. Так, недавно шоумен рассказал о своем отношении к акциям в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. По словам участника шоу «Уральские пельмени», многим его «друзьям-москвичам с Екатеринбурга нравится Собянин, и они тоже не пошли и не пойдут» на митинги. А еще Исаев поддержал лидера «Чайфа» Владимира Шахрина, рассказавшего, что его затравили в Интернете.
Бизнес на мусоре
Министр ЖКХ Николай Смирнов о том, что происходит с мусорной реформой незаметно для глаз.
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Союз читателей
Японская литература
Будущее биатлонного центра