«Уральский пельмень» Исаев выложил свои детские фотографии

Участник шоу « Уральские пельмени» Сергей Исаев показал свои детские фотографии. Сегодня артисту исполняется 48 лет. « Вот и еще год за спиной! Мама и папа спасибо вам! Люблю вас , очень!» — написал Исаев в Instagram. В команде « Уральские пельмени» он состоитс с момента основания , то есть с 1993 года.



