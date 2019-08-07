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«Уральский пельмень» Исаев выложил свои детские фотографии

12:37, 07 Август 2019
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Фото: Сергей Исаев / Instagram
Сегодня шоумену стукнуло 48 лет.
Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал свои детские фотографии. Сегодня артисту исполняется 48 лет. «Вот и еще год за спиной! Мама и папа спасибо вам! Люблю вас, очень!» — написал Исаев в Instagram. В команде «Уральские пельмени» он состоитс с момента основания, то есть с 1993 года.

Сергей Исаев часто высказывается по резонансным темам. Так, недавно шоумен рассказал о своем отношении к акциям в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. По словам участника шоу «Уральские пельмени», многим его «друзьям-москвичам с Екатеринбурга нравится Собянин, и они тоже не пошли и не пойдут» на митинги. А еще Исаев поддержал лидера «Чайфа» Владимира Шахрина, рассказавшего, что его затравили в Интернете.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Сергей Исаев, Екатеринбург, детские фото, Уральские пельмени, Сергей Исаев
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