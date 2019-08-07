Свердловчанки победили на Спецолимпиаде по футболу в Индии
Сборная России, большую часть которой представляют свердловчанки, победила на Специальной Олимпиаде по футболу в Индии. Туда съехались женские и мужские команды из России, Китая, Германии, Южной Кореи, Пакистана, Мьянмы, Австрии и других стран. Турнир проходил в городе Ченнае на стадионе имени Джавахарлала Неру.
Наши футболистки провели три матча группового этапа, одолев соперниц из Мальдивов, Малайзии и Индии. Затем в полуфинальном матче наши девушки обыграли команду из Бангладеша, не дав другим забить ни одного гола. Счет игры был 13:0. Судьбу золотых медалей решил матч с филиппинками. Сборная России обошла другую сборную со счетом 6:1.
Игра с соперницами из Филиппин была не первой для свердловчанок. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Специальной Олимпиады Свердловской области, в марте этого года российские спортсменки показали себя на Летней Специальной Олимпиаде в Абу-Даби. Они разгромили команду из Филиппин со счетом 11:0. Теперь же наша сборная подтвердила свой статус сильнейшей женской футбольной команды в мире.
В составе сборной выступала чемпионка Летних Специальных Олимпийских игр Дарья Алиева. ЕТВ встретился с Дашей и поговорил с ней о детстве, детдоме и победах. Читайте текст здесь.