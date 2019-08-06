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В метро Екатеринбурга создадут атмосферу «Игры престолов»

17:01, 06 Август 2019
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Фото: фан-группа во «Вконтакте»
В подземке дадут концерты ко дню города.

Ко дню города на станции метро «Площади 1905 года» дадут четыре концерта. В пресс-службе мэрии сообщили, что это станет подарком городу от управления культуры и самой подземки. Программу 12 августа в 15:30 откроет группа «Иван да Марья», которая обещает сыграть «Калинку». Следующее выступление состоится 14 августа в 10.30. На платформе выступит камерный оркестр «В-А-С-Н», который сыграет саундтреки к «Игре престолов», «Пиратам Карибского моря» и «Аромату женщины». В 15:00 в подземку придет детский ансамбль «HAPPY». 16 августа в 16:00 пассажиры смогут послушать джаз в исполнении учеников музыкальной школы.

Хэдлайнером дня города в этом году будет группа «Чайф», второго артиста в мэрии пока не озвучили. В Академическом микрорайоне выступит популярный у молодежи Тима Белорусских. Весь бюджет Дня города в столице Урала составит 30 миллионов рублей. На празднике поставят 160 туалетов и 120 мусорных баков. Подробнее о Дне города-2019 читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Игра престолов, День города, Екатеринбург
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