В Екатеринбурге биатлонный центр построят после завершения раскопок
17:26, 05 Август 2019
Вице-губернатор Бидонько обещает, что все найденные останки репрессированных перезахоронят.
Биатлонный центр на Московском тракте начнут строить после проведения археологической экспертизы. До конца августа территорию будут обследовать специалисты института истории УрО РАН, сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько, возглавляющий рабочую группу по строительству комплекса. «Инициаторы создания комплекса будут ориентироваться на мнение экспертов и общественности. Приглашенные же специалисты отметили, что в случае обнаружения останков их нужно будет перезахоронить в соответствии со всеми традициями», — сообщил он в Instagram.
Против строительства биатлонного центра на Московском тракте выступило екатеринбургское общество «Мемориал». Активисты уверены, что на выбранном месте располагались рвы, в которых хоронили репрессированных. Они считают, что земле нужно присвоить статус мемориального кладбища. Под биатлонный комплекс департамент лесного хозяйства Свердловской области отдает 52 гектара лесопарка. Там планируют разместить стадион, биатлонные стрельбища, трибуны, лыжные трассы и катки.
Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайфхак-2