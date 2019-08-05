В Екатеринбурге биатлонный центр построят после завершения раскопок

Биатлонный центр на Московском тракте начнут строить после проведения археологической экспертизы. До конца августа территорию будут обследовать специалисты института истории УрО РАН , сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько , возглавляющий рабочую группу по строительству комплекса. « Инициаторы создания комплекса будут ориентироваться на мнение экспертов и общественности. Приглашенные же специалисты отметили , что в случае обнаружения останков их нужно будет перезахоронить в соответствии со всеми традициями», — сообщил он в Instagram.



