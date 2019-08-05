Екатеринбуржцы выставили на продажу трусы Оливье Жиру за миллион
12:29, 05 Август 2019
Трофей болельщики получили еще во время ЧМ-2018.
Екатеринбуржцы выставили на Avito шорты форварда французской сборной по футболу Оливье Жиру. Продавцы сообщают, что трофей им удалось получить после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. «Снял и кинул нам в руки! Есть видеоподтверждение!», — говорится в объявлении. Екатеринбуржцы готовы продать трусы Оливье Жиру за один миллион рублей. «Не стирались», — уточняют продавцы.
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После чемпионата мира свердловчане продавали и другие трофеи, например, футбольный мяч с автографами игроков сборной России за 250 тысяч рублей. Продавец вполне может получить указанную сумму за такой сувенир, потому что болельщики ЧМ, как оказалось, не склонны к экономии. Уральская столицы за время матчей заработала два миллиарда рублей.
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