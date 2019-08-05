Екатеринбуржцы выставили на продажу трусы Оливье Жиру за миллион 

Екатеринбуржцы выставили на Avito шорты форварда французской сборной по футболу Оливье Жиру. Продавцы сообщают , что трофей им удалось получить после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. « Снял и кинул нам в руки! Есть видеоподтверждение!», — говорится в объявлении. Екатеринбуржцы готовы продать трусы Оливье Жиру за один миллион рублей. « Не стирались», — уточняют продавцы.