«Екатеринбург Арена» ищет владельца кабачка, забытого на матче «Урала»
15:49, 04 Август 2019
Хозяин может забрать его в течение месяца.
После очередного футбольного матча на «Екатеринбург Арене» нашли кабачок. Забрать его владельцу предлагают в бюро находок, которое находится на входной группе № 4. Все забытые вещи хранятся там ровно один месяц, говорится на официальной странице стадиона в Instagram. Кроме овощей на трибунах находят улючи, документы и одежду. Владельцы могут забрать их в любой день с 9:00 до 22:00. Только для этого придется подробно описать предмет, который вам принадлежит.
Вчера, 3 августа, на стадионе сыграли команды «Урал» и «Ростов». Матч закончился со счетом 2:2. Следующий матч екатеринбуржцы проведут в Москве 11 августа. Там они сыграют с «Локомотивом» в 18:30 по уральскому времени.
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