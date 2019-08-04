Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Екатеринбург Арена» ищет владельца кабачка, забытого на матче «Урала»

15:49, 04 Август 2019
vypva.jpg
Фото: pixabay
Хозяин может забрать его в течение месяца.
После очередного футбольного матча на «Екатеринбург Арене» нашли кабачок. Забрать его владельцу предлагают в бюро находок, которое находится на входной группе № 4. Все забытые вещи хранятся там ровно один месяц, говорится на официальной странице стадиона в Instagram. Кроме овощей на трибунах находят улючи, документы и одежду. Владельцы могут забрать их в любой день с 9:00 до 22:00. Только для этого придется подробно описать предмет, который вам принадлежит.

Вчера, 3 августа, на стадионе сыграли команды «Урал» и «Ростов». Матч закончился со счетом 2:2. Следующий матч екатеринбуржцы проведут в Москве 11 августа. Там они сыграют с «Локомотивом» в 18:30 по уральскому времени.
Как полюбить город
Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда», нужны не слова, а дела.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

📌📌📌 Уважаемые посетители «Екатеринбург Арены»! Если во время нашего мероприятия вы что-то случайно оставили, то на следующий день можно обратиться к представителям службы безопасности стадиона, которые находятся на входной группе №4 (со стороны улицы Пирогова). . Как правило, среди потерянных вещей оказываются документы, телефоны, ключи, предметы одежды и головные уборы. Но иногда попадаются и необычные экземпляры. Например, сегодня был обнаружен кем-то забытый... кабачок 🍆. Так что, хозяин кабачка отзовись 👋👋👋 . Обращения принимаются ежедневно с 9:00 до 22:00. «Потеряшки» хранятся один месяц.☝Будьте готовы к тому, чтобы подробно описать предмет, который может вам принадлежать. . #ЕкатеринбургАрена #Спортин #потерянныевещи #потеряшки #бюронаходок

Публикация от ekaterinburgarena_sportin (@ekaterinburg_arena_official)

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Екатеринбург Арена» ищет владельца кабачка, забытого на матче «Урала»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, ФК "Урал", Футбол , стадион, Екатеринбург Арена, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Новое лицо Екатеринбурга
События
Новое лицо Екатеринбурга
Главные проекты, которые ассоциируются с городом. Места, люди, команды и события.
Зрелище
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Народное благоустройство
От Светланы Зенковой