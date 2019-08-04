«Екатеринбург Арена» ищет владельца кабачка, забытого на матче «Урала»

После очередного футбольного матча на « Екатеринбург Арене» нашли кабачок. Забрать его владельцу предлагают в бюро находок , которое находится на входной группе № 4. Все забытые вещи хранятся там ровно один месяц , говорится на официальной странице стадиона в Instagram. Кроме овощей на трибунах находят улючи , документы и одежду. Владельцы могут забрать их в любой день с 9:00 до 22:00. Только для этого придется подробно описать предмет , который вам принадлежит.



