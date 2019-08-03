«Урал» сыграл вничью с «Ростовом»
Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» у себя дома. Каждая команда забила по два гола. Встреча началась активно. Уже на второй минуте в штрафную гостей последовало несколько прострелов и навесов, но без голов. Затем была пара опасных ударов, когда ворота «Урала» могли быть поражены, но Ярослав Годзюр сумел их спасти.
На 14 минуте счет открыл нападающий Андрей Панюков. Полузащитник Николай Димитров раскачал «Ростов» на фланге, мягко набросил на Адрея Панюкова, а тот ножницами отправил мяч в угол. Затем до второго тайма было еще несколько острых моментов, когда казалось, что гол в наши ворота вот-вот залетит, но повезло.
Уже во второй половине игры ростовчане приноровились. На 67 минуте Хорен Байрамян мощным ударом послал мяч под перекладину. Спустя некоторое время вместо Панюкова, обладателя первого гола, на поле вышел Ильин. И не зря. Сначала он пробил издали мимо цели, но потом прицелился и запустил мяч в ворота «Ростова». Через три минуты после того, как уральцы вышли вперед, нападающий команды соперников Бьерн Сигурдарсон с близкого расстояния послал мяч головой. И попал.
Концовка оказалась жаркой. Мяч постоянно находился в штрафной гостей. Также ко второму тайму добавили три минуты, что давало возможность и «Уралу», и «Ростову» забить еще голы. Но оба клуба не воспользовались удачей, поэтому матч закончился ничьей. Счет — 2:2.
Следующий матч екатеринбуржцы проведут в Москве 11 августа. Там они сыграют с «Локомотивом» в 18:30 по уральскому времени.