Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» у себя дома. Каждая команда забила по два гола. Встреча началась активно. Уже на второй минуте в штрафную гостей последовало несколько прострелов и навесов, но без голов. Затем была пара опасных ударов, когда ворота «Урала» могли быть поражены, но Ярослав Годзюр сумел их спасти.

На 14 минуте счет открыл нападающий Андрей Панюков. Полузащитник Николай Димитров раскачал «Ростов» на фланге, мягко набросил на Адрея Панюкова, а тот ножницами отправил мяч в угол. Затем до второго тайма было еще несколько острых моментов, когда казалось, что гол в наши ворота вот-вот залетит, но повезло.