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На матче «Урала» в Екатеринбурге ожидают 15 тысяч болельщиков

10:09, 02 Август 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
«Шмели» принимают «Ростов» Валерия Карпина.

На субботнем матче «Урала» с «Ростовом» ожидается порядка 15 тысяч зрителей. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба. Встреча начнется в 16:00 на «Екатеринбург Арене».

Болельщиков ждет развлекательная программа, которая начнется за полтора часа до начала встречи. На территории стадиона пройдет рок-концерт группы «Джин».

«Урал» неплохо начал сезон в РПЛ. С шестью очками «шмели» занимают пятое место. «Ростов» выше на один балл. В случае успеха екатеринбургские футболисты догонят своих визави из питерского «Зенита».

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Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда», нужны не слова, а дела.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, футбол, Свердловская область , Екатеринбург, фк урал
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