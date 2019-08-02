На матче «Урала» в Екатеринбурге ожидают 15 тысяч болельщиков
10:09, 02 Август 2019
«Шмели» принимают «Ростов» Валерия Карпина.
На субботнем матче «Урала» с «Ростовом» ожидается порядка 15 тысяч зрителей. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба. Встреча начнется в 16:00 на «Екатеринбург Арене».
Болельщиков ждет развлекательная программа, которая начнется за полтора часа до начала встречи. На территории стадиона пройдет рок-концерт группы «Джин».
«Урал» неплохо начал сезон в РПЛ. С шестью очками «шмели» занимают пятое место. «Ростов» выше на один балл. В случае успеха екатеринбургские футболисты догонят своих визави из питерского «Зенита».
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