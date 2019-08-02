Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Екатеринбуржцев пригласили поучаствовать в карнавале в День города

11:22, 02 Август 2019
bez_nazvanija_1.jpg
Фото: ЕТВ
Горожане смогут создать костюмы для праздничного шествия.

Екатеринбуржцы смогут поучаствовать в создании карнавальных костюмов ко Дню города для фестиваля уличных театров «ЛицАУлиЦ». Горожанам предлагают посетить лабораторию на Октябрьской площади с 10 августа. Мастерская «Сделано в Картонии» будет работать с 11:00 до 19:00 до 18 августа. В программу входят актерские тренинги, сессии по придумыванию активных игр и планированию событий, мастер-классы по ходулям.

К работе приглашают всех, кто интересуется уличным театром и современным искусством, иллюстраторов, художников, дизайнеров, архитекторов, студентов педагогических вузов и колледжей. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, на мероприятиях будут разные направления. Кураторами направления «Дизайн» выступят художник из США Киел Джонсон и декоратор Екатерина Козлова. Специальными гостями выступят мастера из Германии и Нидерландов.

Как полюбить город
Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда», нужны не слова, а дела.

Финальным событием станет мастерская по созданию костюмов, которая пройдет 17 августа с 12:00 до 18:00. Шествие-презентация уличного театра запланированы на 18:00.

Участие в лаборатории бесплатное. Чтобы попасть на курсы, необходимо пройти собеседование и выполнить тестовое задание. Заявки подавайте здесь.

Как проходил День города Екатеринбурга в 2018 году, смотрите по ссылке.

В Екатеринбурге нашли десять тонн поддельного алкоголя
Силовики задержали 26 рабочих и завели уголовное дело.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцев пригласили поучаствовать в карнавале в День города »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Администрация Екатеринбурга, праздник, День города-2019, День города, карнавал, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Вот это новость! Чем жил Екатеринбург до Дня города в одной картинке
Развлечения
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург до Дня города в одной картинке
ЕТВ неформально рассказывает о главных новостях прошедшей недели.
Зрелище
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Народное благоустройство
От Светланы Зенковой