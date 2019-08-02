Екатеринбуржцев пригласили поучаствовать в карнавале в День города

Екатеринбуржцы смогут поучаствовать в создании карнавальных костюмов ко Дню города для фестиваля уличных театров «ЛицАУлиЦ». Горожанам предлагают посетить лабораторию на Октябрьской площади с 10 августа. Мастерская «Сделано в Картонии» будет работать с 11:00 до 19:00 до 18 августа. В программу входят актерские тренинги, сессии по придумыванию активных игр и планированию событий, мастер-классы по ходулям.

К работе приглашают всех, кто интересуется уличным театром и современным искусством, иллюстраторов, художников, дизайнеров, архитекторов, студентов педагогических вузов и колледжей. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, на мероприятиях будут разные направления. Кураторами направления «Дизайн» выступят художник из США Киел Джонсон и декоратор Екатерина Козлова. Специальными гостями выступят мастера из Германии и Нидерландов.