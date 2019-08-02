Афиша не для всех: разглядываем гравюры и заботимся об экологии

Выставка предваряет открытие в Екатеринбурге V Международного фестиваля меццо-тинто. Специально для экспозиции Blackout отобрали лучшие работы 88 художников из 30 стран — от Аргентины, США и Канады до Европы, Японии и Австралии. Прежде всего это гравюры победителей фестиваля разных лет. Всего на выставке представят полторы тысячи работ.

Техника гравюры меццо-тинто получила название «черная манера». В произведениях, характерных для меццо-тинто, зрители увидят глубокий бархатно-черный фон, сопоставимый по глубине с угольными и смоляными оттенками.

Что: выставка гравюр меццо-тинто Blackout

Где: арт-галерея Ельцин Центра (улица Бориса Ельцина, 3)

Когда: со 2 по 25 августа с 10:00 до 21:00

Сколько: 100 рублей, билеты можно купить в Ельцин Центре или здесь