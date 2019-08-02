Афиша не для всех: разглядываем гравюры и заботимся об экологии
Осталось сделать последний рывок — и закончится рабочая неделя. Серость на улице, которая совсем не радует екатеринбуржцев, перенесется на выходные. И вам вряд ли захочется вылезать из теплой постельки и выходить на сырую улицу. Редакция ЕТВ тоже страдает от осенней погоды и старается всячески себя развлекать. Предлагаем поднять настроение и вам, потому публикуем подборку интересных событий, которые нельзя пропустить.
Черная манера
Фото: сайт Ельцин Центра
Выставка предваряет открытие в Екатеринбурге V Международного фестиваля меццо-тинто. Специально для экспозиции Blackout отобрали лучшие работы 88 художников из 30 стран — от Аргентины, США и Канады до Европы, Японии и Австралии. Прежде всего это гравюры победителей фестиваля разных лет. Всего на выставке представят полторы тысячи работ.
Техника гравюры меццо-тинто получила название «черная манера». В произведениях, характерных для меццо-тинто, зрители увидят глубокий бархатно-черный фон, сопоставимый по глубине с угольными и смоляными оттенками.
Что:
выставка гравюр меццо-тинто Blackout
Где: арт-галерея Ельцин Центра (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: со 2 по 25 августа с 10:00 до 21:00
Сколько: 100 рублей, билеты можно купить в Ельцин Центре или здесь
Quivver
Фото: vk.com/quivverekb
Этот исполнитель является фаворитом в нескольких стилях. Хаус, прогрессив, техно, драм-н-бэйс или даже рок с живыми гитарами и брутальным вокалом — это все про него. Quivver ступит на уральскую землю во второй раз. До этого он был в наших краях еще в начале миллениума. Он завоевал симпатию екатеринбургской публики благодаря проникновенным и танцевальным релизам, и очень надеется, что сорвет овации снова.
Что: концерт Quivver
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 2 августа в 23:00
Сколько: от 700 рублей, билеты здесь
Гастрономическое удовольствие
Фото предоставлено организаторами
Фестиваль «Гастроном» традиционно пройдет в Екатеринбурге в начале августа. В этом году он состоится в новом формате — организаторы отказались от пластика. «Своей позицией мы хотим показать аудитории: отказаться от пластика нужно и можно. Конечно, проще закупить одноразовую посуду и не думать о последствиях. Но мы выбираем путь осознанного потребления и вместе с гастрономической культурой начнем развивать и культуру потребления», — объясняют свою позицию создатели мероприятия. В остальном же екатеринбуржцев, как всегда, ждет вкусная еда, мастер-классы и веселая атмосфера.
Что:
фестиваль еды «Гастроном»
Где: Литературный квартал
Когда: 3–4 августа с 12:00 до 21:00
Сколько: 200 рублей, билеты по ссылке
«Урал» — «Ростов»
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
После поражения от московского «Динамо» екатеринбургский футбольный клуб готовится к матчу с «Ростовом». Наши игроки копят ту агрессию, страсть и желание, которых им не хватило в предыдущем матче. Надеемся, в этот раз команда Дмитрия Парфенова раззадорится и порвет соперников, ведь ребята так успешно начали сезон, разгромив «Уфу» и «Ахмат». И дальнейшие поражения сильно огорчат болельщиков. Поэтому желаем «Уралу» сил и ждет счастливого результата.
Что:
матч «Урал» — «Ростов»
Где: «Екатеринбург-Арена» (улица Репина, 3)
Когда: 3 августа в 16:00
Сколько: от 200 рублей, билеты здесь
Water Tower Fest
Фото: ЕТВ
Музею Водонапорной башни исполняется год, и это событие хотят отметить вместе с екатеринбуржцами. Детей ждут квесты, экскурсии и викторины, игротека, аквалаборатория и тематические мастер-классы. В сувенирной лавке будет впервые представят комплект аксессуаров «Набор юного горожанина». Взрослым организаторы фестиваля Water Tower Fest предложат выставки, экскурсии по набережной Исети, конкурсы и соревнования, турнир по стрельбе из водяных пистолетов, кинозал, стрит-арт-шоу, танцы и музыку от башенных диджеев.
Что: фестиваль
Water Tower Fest
Где: Водонапорная башня на Плотинке
Когда: 10 августа с 11:00 до 22:00
Сколько: бесплатно, программу смотрите здесь
42 километра бегом
Фото: ЕТВ
И снова екатеринбуржцы попробуют свои силы на марафоне «Европа — Азия». Традиционно горожане смогут пробежать три, десять, 21,1 и 42,2 километра. Чтобы испытать себя, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить стартовый пакет бегуна: фирменную экипировку, чип для индивидуального хронометража, номер участника и раздаточные материалы.
В марафоне примут участие не только выносливые взрослые, но и дети. Но для них забег организуют на день раньше, чем взрослый марафон. Europe Asia Kids соберет юных участников, готовых преодолеть 400 метров. Дистанции проложат по центру города, часть из них пройдет по набережной Городского пруда и проспекту Ленина.
Что:
марафон «Европа — Азия»
Где: «Екатеринбург-Арена» (улица Репина, 5)
Когда: 11 августа в 8:00
Сколько: детский — 700 рублей, взрослый — от 1000 рублей, регистрация здесь
296-летие Екатеринбурга
Фото: ЕТВ
День города отпразднуют в Екатеринбурге 17 августа. Каждый район уральской столицы готовит для жителей города свою программу с увеселительными мероприятиями. Основными площадками станут Исторический сквер (там планируют мотошоу и фестиваль ландшафтного дизайна), Литературный квартал, площадь рядом с ККТ «Космос» и другие.
На площади 1905 года выступит группа «Чайф», в Академическом — Тима Белорусских. Транспорт будет ходить до часу ночи. Также по Екатеринбургу поставят 160 туалетов и 120 мусорных баков. Это пока все цифры о Дне города. Программу праздника опубликуют позднее.
Что: День
города в Екатеринбурга
Где: на разных площадках уральской столицы
Когда: 17 августа
Сколько: нисколько
Героическая гонка
Фото: vk.com/gonkageroevekb
Уверен, что ты в отличной форме? Проверь себя на «Гонке героев», которую организуют по всей России. В каждом городе участников ждет своя уникальная трасса. На гонку можно прийти как командой, так и в одиночку. И неважно, офисный работник ты или профессиональный спортсмен. Даже неподготовленные участники одолеют гонку достойно. В соревнованиях нет проигравших. Дойти до конца — уже победа, ведь, преодолевая препятствия, вы побеждаете свои страхи и открываете себя с новой стороны.
Что: «Гонка героев»
Где: полигон «Свердловский»
Когда: 24 августа с 09:00 до 21:00
Сколько: 500 рублей для детей и от 2000 рублей для взрослых, билеты здесь
Запишите в календарик, пожалуйста!
Трио из Уфы
Фото предоставлено организаторами
Электронное трио из Уфы «Лауд» распространяет и развивает танцевальную музыку в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска. «Лауд» работали со многими заметными артистами современности, в том числе Boulevard Depo, Thomas Mraz, Антоха МС, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, Supcolorc, и многими другими.
Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут
Silent Hill
Фото: flickr
Море тумана, пугающая неизвестность, странные шумы и шорохи, нарастающая тревога и сжимающий сердце страх. Призраки прошлого, гости из кошмарных снов, непостижимые для человеческого разума существа — все это возникает в сознании при прослушивании музыки Акиры Ямаоки. Произведения японского композитора прозвучали в игре Silent Hill и создали вокруг Ямаоки образ создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов.
Стилистический охват творчества огромен: от дарк-эмбиента и трип-хопа до индастриал и хард-рока. Полученные от музыки эмоции позволяют слушателю заглянуть в отдаленные уголки своего подсознания. В сентябре это смогут сделать и уральцы.
Что:
концерт Акиры Ямаоки
Где: Tele-club (улица Карьерная. 16)
Когда: 8 сентября в 19:00
Сколько: от 1900 рублей, билеты здесь
Долгих вам выходных!