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Группа «Чайф» выпустила клип с Шурой Би-2 и Гариком Сукачевым

16:51, 01 Август 2019
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Скриншот
По сюжету Владимир Шахрин поет в прямом эфире Instagram.

Группа «Чайф» выпустила новый клип на песню «Палуба». Лидер коллектива Владимир Шахрин посвятил ее своему отцу. «Песня Палуба“ появилась в середине XX века: слова написал Геннадий Шпаликов (он же автор стихов в песне А я иду, шагаю по Москве…“ и сценария к этому фильму), музыку — Юрий Левитин», — говорится в аннотации к ролику.

По сюжету музыкант поет «Палубу» в прямом эфире Instagram, к которому постепенно подключаются другие звезды — Шура Би-2, Гарик Сукачев, актеры Андрей Мерзликин, Леонид Барац, Андрей Мерзликин, Александр Яценко. Клип «Чайфу» сняла дочь свердловского прокурора Арина Охлопкова.

Владимир Шахрин не только поет, но и благоустраивает Екатеринбург. 3 и 4 августа фонд «Город может», где музыкант является соучредителем, вместе с горожанами попытается преобразить пешеходную часть Красноармейской в рамках проекта «Народное благоустройство улицы».

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История екатеринбурженки, которая воспитывает двух мальчиков с синдромом Дауна и помогает другим.
ЧАЙФ - Палуба (Премьера клипа, 2019)

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, музыка, Чайф, Владимир Шахрин
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