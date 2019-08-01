Группа «Чайф» выпустила клип с Шурой Би-2 и Гариком Сукачевым

Группа «Чайф» выпустила новый клип на песню «Палуба». Лидер коллектива Владимир Шахрин посвятил ее своему отцу. «Песня „Палуба“ появилась в середине XX века: слова написал Геннадий Шпаликов (он же автор стихов в песне „А я иду, шагаю по Москве…“ и сценария к этому фильму), музыку — Юрий Левитин», — говорится в аннотации к ролику.

По сюжету музыкант поет «Палубу» в прямом эфире Instagram, к которому постепенно подключаются другие звезды — Шура Би-2, Гарик Сукачев, актеры Андрей Мерзликин, Леонид Барац, Андрей Мерзликин, Александр Яценко. Клип «Чайфу» сняла дочь свердловского прокурора Арина Охлопкова.

Владимир Шахрин не только поет, но и благоустраивает Екатеринбург. 3 и 4 августа фонд «Город может», где музыкант является соучредителем, вместе с горожанами попытается преобразить пешеходную часть Красноармейской в рамках проекта «Народное благоустройство улицы».