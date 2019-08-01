Финалистки «Мисс Екатеринбург» подключили дом к Интернету
15:56, 01 Август 2019
Специалисты «Ростелекома» научили красавиц варить оптоволокно.
Участницы конкурса «Мисс Екатеринбурга» сварили оптоволокно. Все началось с экскурсии сотрудников «Ростелекома» по одной из телекоммуникационных шахт, которая существует с 70-х годов прошлого века. Именно тут расположен центральный узел связи, обслуживающий целый район.
Сейчас специалисты модернизируют кабели, внедряя оптоволокно. Благодаря этой технологии сеть ускоряется до гигабита в секунду, а в перспективе — до двух или даже пяти гигабитов. Уже сейчас оптоволокном охвачены все районы, рассказали в «Ростелекоме». «Реновацию» завершат в 2020 году.
Как и журналисты, участницы «Мисс Екатеринбург-2019» впервые побывали в шахте. Но девушкам посчастливилось также сварить оптоволокно, и у них это неплохо получилось — у всех с первой попытки. И даже быстрее, чем у профессионала, который их сварке и научил.
Сейчас специалисты модернизируют кабели, внедряя оптоволокно. Благодаря этой технологии сеть ускоряется до гигабита в секунду, а в перспективе — до двух или даже пяти гигабитов. Уже сейчас оптоволокном охвачены все районы, рассказали в «Ростелекоме». «Реновацию» завершат в 2020 году.
Как и журналисты, участницы «Мисс Екатеринбург-2019» впервые побывали в шахте. Но девушкам посчастливилось также сварить оптоволокно, и у них это неплохо получилось — у всех с первой попытки. И даже быстрее, чем у профессионала, который их сварке и научил.
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Сначала экспериментировали в шахте, а потом поехали в «поле», где уже по-настоящему, не без помощи специалиста «Ростелекома», конечно, переключили дом на гигабитные каналы связи.
Отвечая на вопрос, зачем все это, одна из участниц конкурса Елизавета Коробейникова сказала, что знать тонкости таких важных профессий необходимо. Ее коллега по красоте Карина Бобровникова сравнила эту работу с маникюром: «делать» ногти — такое же трепетное занятие, как варить оптоволокно. «Но это не женское дело. Пригодится ли когда-нибудь? Все возможно», — сказала девушка.
Отвечая на вопрос, зачем все это, одна из участниц конкурса Елизавета Коробейникова сказала, что знать тонкости таких важных профессий необходимо. Ее коллега по красоте Карина Бобровникова сравнила эту работу с маникюром: «делать» ногти — такое же трепетное занятие, как варить оптоволокно. «Но это не женское дело. Пригодится ли когда-нибудь? Все возможно», — сказала девушка.
«Екатеринбург сегодня — „Город на оптике“, мы являемся флагманом модернизации оптических сетей на Урале. Скорость интернета в результате повысилась в разы: была — до 100 Мбит/с, стала — до 1 Гбит/с, что на данный момент гарантирует удовлетворение потребностей даже самых требовательных клиентов», — отметил Кирилл Соколов, заместитель директора центра технической эксплуатации телекоммуникаций «Ростелекома» в Екатеринбурге.
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