Финалистки «Мисс Екатеринбург» подключили дом к Интернету

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Отвечая на вопрос , зачем все это , одна из участниц конкурса Елизавета Коробейникова сказала , что знать тонкости таких важных профессий необходимо. Ее коллега по красоте Карина Бобровникова сравнила эту работу с маникюром: « делать» ногти — такое же трепетное занятие , как варить оптоволокно. « Но это не женское дело. Пригодится ли когда-нибудь? Все возможно», — сказала девушка.





«Екатеринбург сегодня — „Город на оптике“, мы являемся флагманом модернизации оптических сетей на Урале. Скорость интернета в результате повысилась в разы: была — до 100 Мбит/с, стала — до 1 Гбит/с, что на данный момент гарантирует удовлетворение потребностей даже самых требовательных клиентов», — отметил Кирилл Соколов, заместитель директора центра технической эксплуатации телекоммуникаций «Ростелекома» в Екатеринбурге.

Сначала экспериментировали в шахтеа потом поехали вполе», где уже по-настоящемуне без помощи специалистаРостелекома», конечнопереключили дом на гигабитные каналы связи.