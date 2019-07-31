В Екатеринбурге выпустили значки, посвященные семи районам города

«Такие сочные тона я выбрал неслучайно. Зачастую мы смотрим на среду, которая окружает нас ежедневно, замыленным глазом, не замечаем ее эстетики и своеобразной красоты. Но стоит добавить цвета, и давно знакомые объекты откроются с другой стороны», — прокомментировал работы дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов.

Дизайн значков разрабатывали два месяца. Каждый сувенир будет идти вместе с карточкой, в которой можно почитать об истории здания. Розыгрыш значков состоится в День города, 17 августа. Чтобы получить призы, нужно принять участие в конкурсах Музея истории Екатеринбурга около Водонапорной башни. Кроме того, значки выставят на продажу в этой же башне. Их цена — 350 рублей.

Фото предоставлено Музеем истории Екатеринбурга