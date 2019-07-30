На «Екатеринбург Арене» сыграют первый международный матч после ЧМ

Молодежные сборные России и Польши сыграют на « Екатеринбург Арене». Игра отборочного турнира чемпионата Европы-2021 состоится 11 октября. Это первый международный матч на стадионе после чемпионата мира по футболу. После мундиаля на « Екатеринбург Арене» проводили матчи чемпионата России с участием « Урала».

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Осенью 2012 года на стадионе уже играли молодежные сборные. Тогда два матча России собрали аншлаги. Отметимчто в составе национальной команды выступали Олег ШатовДенис Черышев и Федор Смоловкоторый позднее играл вУрале».