На «Екатеринбург Арене» сыграют первый международный матч после ЧМ
18:12, 30 Июль 2019
Схлестнутся молодежные сборные России и Польши
Молодежные сборные России и Польши сыграют на «Екатеринбург Арене». Игра отборочного турнира чемпионата Европы-2021 состоится 11 октября. Это первый международный матч на стадионе после чемпионата мира по футболу. После мундиаля на «Екатеринбург Арене» проводили матчи чемпионата России с участием «Урала».
Осенью 2012 года на стадионе уже играли молодежные сборные. Тогда два матча России собрали аншлаги. Отметим, что в составе национальной команды выступали Олег Шатов, Денис Черышев и Федор Смолов, который позднее играл в «Урале».
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