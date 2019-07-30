Миллиардная пассажирка нарекла метро Екатеринбурга именем Ельцина
12:45, 30 Июль 2019
Молодой девушке вручили торт, цветы и «Е-карту».
На станции «Площадь 1905 года» встретили миллиардного пассажира метро. Им оказалась 30-летняя девушка с Химмаша Диана Мустакимова, которая ходила по магазинам и отправилась посидеть с племянником на Ботанике. На платформе ее с цветами и тортом встретил мэр города Александр Высокинский. Также «пассажирке на миллиард» вручили безлимитную «Е-карту» до конца года и книгу с фотографиями города.
«Бывало, что в лотерее везло, но не так по крупному», — поделилась девушка своими впечатлениями.
На вопрос о том, в честь кого стоит назвать екатеринбургский метрополитен, девушка назвала Бориса Ельцина и Павла Бажова. После официальной части девушка отправилась к себе на станцию «Ботаническая». Больше всего радовалась проездному.
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