Миллиардная пассажирка нарекла метро Екатеринбурга именем Ельцина

На станции « Площадь 1905 года» встретили миллиардного пассажира метро. Им оказалась 30-летняя девушка с Химмаша Диана Мустакимова , которая ходила по магазинам и отправилась посидеть с племянником на Ботанике. На платформе ее с цветами и тортом встретил мэр города Александр Высокинский. Также « пассажирке на миллиард» вручили безлимитную « Е-карту» до конца года и книгу с фотографиями города.





« Бывало , что в лотерее везло , но не так по крупному», — поделилась девушка своими впечатлениями.



