В Екатеринбурге нарисовали граффити о любви

Екатеринбургский художник Илья Мозги нарисовал новую работу. Надпись Love is not for sale [любовь не продается — прим. ЕТВ] украсила пространство у МЕГИ. Труба торгового центра стала буквой L. «Я честно верю в любовь, что заставляет двигаться вперед», — написал Илья Мозги в Instagram.