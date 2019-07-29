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В Екатеринбурге нарисовали граффити о любви

15:42, 29 Июль 2019
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Фото: Instagram Ильи Мозги
Новая работа художника Ильи Мозги украсила трубу возле МЕГИ.

Екатеринбургский художник Илья Мозги нарисовал новую работу. Надпись Love is not for sale [любовь не продается — прим. ЕТВ] украсила пространство у МЕГИ. Труба торгового центра стала буквой L. «Я честно верю в любовь, что заставляет двигаться вперед», — написал Илья Мозги в Instagram.

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Ранее художник создал кубик Рубика около УрГУПСа. Арт-объект с буквами, которые выстраивались в фразу «Все зря», просуществовал всего месяц. Затем их закрасили белой краской.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , любовь, Мега, граффити
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