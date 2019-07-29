Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

К чемпионату мира по боксу в Екатеринбурге ищут 250 волонтеров

10:48, 29 Июль 2019
yvayv.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Добровольцы будут помогать зрителям и спортсменам. 
В Екатеринбурге начали набор волонтеров чемпионата мира по боксу среди мужчин. Соревнования пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 486 спортсменов из 92 стран. Титул чемпиона мира получат восемь сильнейших боксеров. К чемпионату должны подготовить 250 волонтеров по 13 направлениям: услуги для зрителей, спортивная программа, аккредитация, атташе делегаций, медицинское обеспечение и допинг-контроль, транспорт, протокол, церемонии и другие задачи.

Набор продлится до 19 августа. Волонтерам должно быть 16 лет, плюсом будет опыт работы, знание английского языка. Заявку можно заполнить здесь.

Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге ЕТВ подробно разбирал здесь.
Бокс на любителя
Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге?
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «К чемпионату мира по боксу в Екатеринбурге ищут 250 волонтеров»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, бокс, чемпионат мира, волонтеры, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Переломка
Жизнь после реабилитации
Жизнь после реабилитации
От Светланы Зенковой
Феномен «Гарри Поттера»
30 июля в 19:30
С Татьяна Хоруженко