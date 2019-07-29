К чемпионату мира по боксу в Екатеринбурге ищут 250 волонтеров
10:48, 29 Июль 2019
Добровольцы будут помогать зрителям и спортсменам.
В Екатеринбурге начали набор волонтеров чемпионата мира по боксу среди мужчин. Соревнования пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 486 спортсменов из 92 стран. Титул чемпиона мира получат восемь сильнейших боксеров. К чемпионату должны подготовить 250 волонтеров по 13 направлениям: услуги для зрителей, спортивная программа, аккредитация, атташе делегаций, медицинское обеспечение и допинг-контроль, транспорт, протокол, церемонии и другие задачи.
Набор продлится до 19 августа. Волонтерам должно быть 16 лет, плюсом будет опыт работы, знание английского языка. Заявку можно заполнить здесь.
Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге ЕТВ подробно разбирал здесь.
Бокс на любителя
Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге?
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Переломка
Жизнь после реабилитации
Феномен «Гарри Поттера»