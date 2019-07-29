К чемпионату мира по боксу в Екатеринбурге ищут 250 волонтеров

В Екатеринбурге начали набор волонтеров чемпионата мира по боксу среди мужчин. Соревнования пройдут в МВЦ « Екатеринбург-ЭКСПО» с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 486 спортсменов из 92 стран. Титул чемпиона мира получат восемь сильнейших боксеров. К чемпионату должны подготовить 250 волонтеров по 13 направлениям: услуги для зрителей , спортивная программа , аккредитация , атташе делегаций , медицинское обеспечение и допинг-контроль , транспорт , протокол , церемонии и другие задачи.





, плюсом будет опыт работы , знание английского языка. Заявку можно заполнить Набор продлится до 19 августа. Волонтерам должно быть 16 летплюсом будет опыт работызнание английского языка. Заявку можно заполнить здесь



