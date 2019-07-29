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Сергей Карякин стал абсолютным чемпионом второго этапа Can-Am X Race

08:54, 29 Июль 2019
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Сергей Карякин (слева) и Антон Власюк (в кепке справа)
Фото: Facebook Сергея Карякина
За два дня участники преодолели путь в 442,2 километра по каменистым рельефным дорогам Карелии.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин продолжает покорять высоты. Накануне он и Антон Власюк стали абсолютными чемпионами второго этапа внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2019. Впервые за десять лет существования гонка проходила в Карелии.

За два дня участники соревнований проехали путь в 442,2 километра по каменистым рельефным дорогам. Самыми сложными были скоростные участки в лесу, но свердловская команда Snag Racing справилась с ними превосходно. Уже в первый день второго этапа Сергей Карякин и Антон Власюк лидировали с преимуществом в 17 секунд. Об этом Карякин написал в Instagram.

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За два гоночных дня экипажу удалось продемонстрировать стабильно высокую скорость и избежать ошибок, что стало залогом успеха. Коварная каменистая трасса не прощала ошибок, и, как следствие, очень большой процент сходов, в том числе и многих лидеров.

Сергей Карякин
гонщик
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Екатеринбургский гонщик добавил, что он и его помощник ехали в максимальной концентрации, а багги в очередной раз показала себя с лучшей стороны.

Напомним, две недели назад Сергей Карякин выиграл ралли «Шелковый путь», став чемпионом в зачете Т3. Уралец накатал 31 час пять минут и сорок секунд.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, квадроцикл, багги, гонки, Свердловская область , Екатеринбург, Сергей Карякин
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