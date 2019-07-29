Художник «Карт-бланша» скопировал свою работу на плече

Художник Игорь Поносов сделал граффити на Татищева, 14 в рамках фестиваля партизанского искусства «Карт-бланш». На рисунке, похоже, изображено лицо человека. Примечательно, что позднее Игорь Поносов сделал татуировку на своем плече с таким же изображением.

Этой акцией автор заявил коллегам-художникам, чтобы те брали ответственность за работы, которые оставляют на улицах города. «Екатеринбург, в отличие от Москвы, плотно забит [граффити], возможно, именно из-за того, что никто из уличных художников не чувствует ответственности за то, что делает в городском пространстве», — предположил Поносов на своей страничке в Facebook.

Нелегальный фестиваль «Карт-бланш» проходит в Екатеринбурге уже во второй раз. Сколько просуществует эта и многие другие работы «Карт-бланша», неизвестно, ведь они не согласованы. Организаторы фестиваля даже не сообщают официальные даты мероприятия, чтобы не привлекать внимание полиции.