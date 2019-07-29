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Фестиваль «Старый Новый Рок» посетили пять тысяч человек

16:20, 29 Июль 2019
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Фото: пресс-служба фестиваля «Старый Новый Рок»
Гости музыкального события танцевали и веселились, несмотря на дождь.

Организаторы «Старого Нового Рока» рассказали, что фестиваль посетили пять тысяч человек. В первый день на главной сцене Noize MC в середине своего выступления вместе с группами «кАчевники», Триагрутрика и Наумом Бликом устроили фристайл: музыканты импровизировали на протяжении 11 минут.

Во второй день на сцене выступили Максим Свобода, «Старый приятеьл», Lumen и группа «ТОП». Всего за два дня на трех сценах выступили 56 молодых коллективов из 40 городов России.

Ранее организатор фестиваля Евгений Горенбург заявил, что зимой «Старый Новый Рок» пройдет в последний раз.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, заречный, фестиваль, Старый новый рок
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