Фестиваль «Старый Новый Рок» посетили пять тысяч человек

Организаторы «Старого Нового Рока» рассказали, что фестиваль посетили пять тысяч человек. В первый день на главной сцене Noize MC в середине своего выступления вместе с группами «кАчевники», Триагрутрика и Наумом Бликом устроили фристайл: музыканты импровизировали на протяжении 11 минут.

Во второй день на сцене выступили Максим Свобода, «Старый приятеьл», Lumen и группа «ТОП». Всего за два дня на трех сценах выступили 56 молодых коллективов из 40 городов России.

Ранее организатор фестиваля Евгений Горенбург заявил, что зимой «Старый Новый Рок» пройдет в последний раз.