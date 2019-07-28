На «Пикнике Абрау» Екатеринбург попрощался с летом
Фестиваль «Пикник Абрау» прошел в Екатеринбурге в первый (но как обещают организаторы) не в последний раз. Сезоне пикников открыли на родине летних напитков — в поселке Арбрау-Дюрсо Краснодарского края. Уральская столица заразилась черноморским настроением в субботу, 27 июля. А в августе пикник пройдет в Санкт-Петербурге.«Пикник Адрау» стартовал в Екатеринбурге в субботний полдень. На запах жареной барабульки, вырвавшийся за пределы Литературного квартала, собрались сотни горожан. И даже трижды накатавший на город ливень не смог разогнать публику, пробующую деликатесы черноморской кухни от бренд-шефа «Абрау-Дюрсо» Сергея Альшевского, — мидии в шампанском, закуски из черноморского копченого лобана, жареную хамсу, паэлью с черноморской рапаной, устрицы.
Лучшие екатеринбургские рестораны составили достойную конкуренцию южной кухне. В оpen air версии были представлены MOMO pan asian kitchen, «Стейк-Хаус», James, пироговая «Штолле» и многие другие. А лучшие шеф-повара сошлись в кулинарных баттлах, чтобы выявить победителя в категориях курица/утка, судак/форель, «десертная» сезонная битва малина/земляника.
Несколько сотен екатеринбуржцев чувствовали себя на пикнике дорогими гостями. Им предлагали дождевики, как только сбегались тучи, учили, кормили и развлекали.
Заглянувшие случайно в Литературный квартал в этот день удивлялись
— на лужайках и тропинках с бокалами игристого прогуливались веселые
улыбающиеся люди. Иногда они брали в руки ракетки и играли в настольный теннис
или присаживались в пуфы на лужайках. Занимались йогой под присмотром инструктора
Надежды Ожерельевой и слушали лекцию «Винная тема в парфюмерии», тестируя
ароматы с нотой шампанского, коньяка и рома, предложенные Натальей Шаховой.
По словам вице-президента по специальным проектам Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Ирины Гончаровой, фестиваль — это попытка передать Уралу южную атмосферу. «Несмотря на то, что слегка подвела погода, Екатеринбург нас почти полюбил. Я здесь впервые, но гуляя по Екатеринбургу, увидела, что но отличается городов. Во-первых, поразил чистотой. А во вторых, людьми с открытыми лицами и эмоциями», — отметила Ирина Гончарова.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Бренд-амбассадор Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Виталий Горбенко рассказал о главном. Раскрыл тайны благородных тихих вин и изысканных игристых, вспомнил об истории российского виноделия и правилах винного этикета, поделился секретами сомелье.
Завершился «Пикник Абрау» песнями и танцами. Публику разогрели группы Vanyn и Snowbox. А ВИА «Волга-Волга» из Казани подарила яркий финал: под кавер-версии хитов российской эстрады в оригинальных аранжировках танцевали все.