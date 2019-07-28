На «Пикнике Абрау» Екатеринбург попрощался с летом

Лучшие екатеринбургские рестораны составили достойную конкуренцию южной кухне. В оpen air версии были представлены MOMO pan asian kitchen, «Стейк-Хаус», James, пироговая «Штолле» и многие другие. А лучшие шеф-повара сошлись в кулинарных баттлах, чтобы выявить победителя в категориях курица/утка, судак/форель, «десертная» сезонная битва малина/земляника.

Несколько сотен екатеринбуржцев чувствовали себя на пикнике дорогими гостями. Им предлагали дождевики, как только сбегались тучи, учили, кормили и развлекали.

