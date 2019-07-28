Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

На «Пикнике Абрау» Екатеринбург попрощался с летом

16:01, 28 Июль 2019
dsc_8516.JPG
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
На фестивале в Литературном квартале танцевали, рисовали, играли в бадминтон, занимались йогой, слушали лекции, ели и пили.

Фестиваль «Пикник Абрау» прошел в Екатеринбурге в первый (но как обещают организаторы) не в последний раз. Сезоне пикников открыли на родине летних напитков — в поселке Арбрау-Дюрсо Краснодарского края. Уральская столица заразилась черноморским настроением в субботу, 27 июля. А в августе пикник пройдет в Санкт-Петербурге.

«Пикник Адрау» стартовал в Екатеринбурге в субботний полдень. На запах жареной барабульки, вырвавшийся за пределы Литературного квартала, собрались сотни горожан. И даже трижды накатавший на город ливень не смог разогнать публику, пробующую деликатесы черноморской кухни от бренд-шефа «Абрау-Дюрсо» Сергея Альшевского, — мидии в шампанском, закуски из черноморского копченого лобана, жареную хамсу, паэлью с черноморской рапаной, устрицы.
Город грехов
Как ошибки архитекторов и градостроителей провоцируют екатеринбуржцев на преступления.

Лучшие екатеринбургские рестораны составили достойную конкуренцию южной кухне. В оpen air версии были представлены MOMO pan asian kitchen, «Стейк-Хаус», James, пироговая «Штолле» и многие другие. А лучшие шеф-повара сошлись в кулинарных баттлах, чтобы выявить победителя в категориях курица/утка, судак/форель, «десертная» сезонная битва малина/земляника.

Несколько сотен екатеринбуржцев чувствовали себя на пикнике дорогими гостями. Им предлагали дождевики, как только сбегались тучи, учили, кормили и развлекали.

Топ-5 новостей недели. От выхода в «Гринвич» до нападения на Беззуба
Самые шокирующие и смешные события прошедшей недели — в подборке ЕТВ.

Заглянувшие случайно в Литературный квартал в этот день удивлялись — на лужайках и тропинках с бокалами игристого прогуливались веселые улыбающиеся люди. Иногда они брали в руки ракетки и играли в настольный теннис или присаживались в пуфы на лужайках. Занимались йогой под присмотром инструктора Надежды Ожерельевой и слушали лекцию «Винная тема в парфюмерии», тестируя ароматы с нотой шампанского, коньяка и рома, предложенные Натальей Шаховой.

По словам вице-президента по специальным проектам Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Ирины Гончаровой, фестиваль — это попытка передать Уралу южную атмосферу. «Несмотря на то, что слегка подвела погода, Екатеринбург нас почти полюбил. Я здесь впервые, но гуляя по Екатеринбургу, увидела, что но отличается городов. Во-первых, поразил чистотой. А во вторых, людьми с открытыми лицами и эмоциями», — отметила Ирина Гончарова.

Наина Ельцина выступила против застройки набережной
Вдова первого президента надеется, что сквер станет больше.
dsc_8542.JPG

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Бренд-амбассадор Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Виталий Горбенко рассказал о главном. Раскрыл тайны благородных тихих вин и изысканных игристых, вспомнил об истории российского виноделия и правилах винного этикета, поделился секретами сомелье.

Завершился «Пикник Абрау» песнями и танцами. Публику разогрели группы Vanyn и Snowbox. А ВИА «Волга-Волга» из Казани подарила яркий финал: под кавер-версии хитов российской эстрады в оригинальных аранжировках танцевали все.

Наина Ельцина установила на берегу Исети лавочку проверки чувств
Вдова Бориса Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем.
Подарив легкое игристое настроение Екатеринбургу «Пикник Абрау» стал отличным завершением короткого уральского лета. Уже завтра по прогнозам синоптиков уйдут солнце и жара. Но «Пикник Абрау» вернется через год.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «На «Пикнике Абрау» Екатеринбург попрощался с летом»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, фестиваль, Екатеринбург, Литературный квартал, пикник
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Зрелище
Для тех, кто любит
Для тех, кто любит
От Светланы Зенковой
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
29 июля в 19:00
С Александр Давыдов