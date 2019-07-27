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Игра без страсти. «Урал» потерпел поражение от московского «Динамо»

12:14, 27 Июль 2019
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«Не хватило агрессии, витали в облаках», - высказался об игре тренер нашей команды Дмитрий Парфенов.

Триумфальное шествие «Урала» в этом сезоне закончилось поражением. До встречи с «Динамо» наша команда успела победить башкирскую «Уфу» и разгромить грозненский «Ахмат», олнако Москвичи оказались нашим спортсменам не по зубам. Встреча закончилась счетом 2:0 в пользу столичной команды.

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Первый тайм получился для «Урала» крайне неудачным, и оба гола, забитые в этом матче, случились до перерыва. Хозяева поля чаще создавали угрозы воротам Ярослава Годзюра, и два своих момента реализовали. В первом случае отличился Артур Юсупов, который замкнул с близкого расстояния прострел Жоаозинью с фланга, а затем отличился Кирилл Панченко, который точно пробил в дальний угол, подкараулив отскок в штрафной площади «Урала».

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Фото: ФК «Урал»

«Екатеринбуржцы до перерыва создали два опасных момента — оба с участием вернувшегося в стартовый состав Бикфалви. Сначала Эрик получил мяч от Меркулова, который протащил снаряд через пол поля, и хлестко пробил с дальней дистанции — мяч прошел рядом со штангой. А под занавес тайма Эрику вновь чуть-чуть не хватило точности. Августиняк заработал штрафной удар вблизи ворот москвичей; Бикфалви, пробивавший стандарт, отправил мяч немного выше перекладины», — рассказали о матче в пресс-службе ФК «Урал». — «На второй тайм уральцы вышли с одним изменением в составе: Бумаля поменял Димитров. И отрезок игры в начале второй половины встречи получился лучшим для нашей команды. Сначала точную подачу с фланга мог замыкать ударом головой Бикфалви. Момент был убойным, но голкипер Динамо“ Антон Шунин сыграл в этом эпизоде великолепно, помешав Уралу“ отквитать один мяч. Через пару минут хороший шанс забить был у Эль Кабира, который закручивал мяч в дальний верхний угол — и здесь Шунин бы свою команду вряд ли спас. Увы, мяч пролетел рядом со штангой».

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Фото: ФК «Урал»

Футболисты «Урала» разыгравшись во втором тайме, до последнего пытались забить хотя бы один гол престижа, чтобы не проигрывать «в сухую». Но это не удалось.

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«Нам не доставало агрессии, той страсти и желания, которые были у Динамо“. Первый тайм можно назвать бездушным, во втором включили самолюбие, начали идти вперед, выигрывать единоборства. Видимо, немного витали в облаках, а соперник этим воспользовался», — прокомментировал поражение тренер команды «Урал» Дмитрий Парфенов.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, футбол, ФК "Урал"
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