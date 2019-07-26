«Надо расширяться»: «Уральские пельмени» запускают кастинг в новое шоу

Коллектив « Уральские пельмени» запускает новое шоу по заказу СТС. 23 сентября в Москве состоится съемка пилотного выпуска программы « Хочу В Пельмени». «Если вы хотите стать участником нашего коллектива и чувствуете в себе силы , добро пожаловать!» — говорится в Instagram « Уральских пельменей».





, прислав видео своего выступления длиной не более минуты на электронную почту casting@pelmeny.net или выложить у себя в аккаунте с тегом Любой желающий может стать участников шоуприслав видео своего выступления длиной не более минуты на электронную почту casting@pelmeny.net или выложить у себя в аккаунте с тегом #хочувпельмени . Ролики принимают до 10 августа.



