«Надо расширяться»: «Уральские пельмени» запускают кастинг в новое шоу
18:55, 26 Июль 2019
В проекте может поучаствовать любой желающий. Лучших возьмут в команду.
Коллектив «Уральские пельмени» запускает новое шоу по заказу СТС. 23 сентября в Москве состоится съемка пилотного выпуска программы «Хочу В Пельмени». «Если вы хотите стать участником нашего коллектива и чувствуете в себе силы, добро пожаловать!» — говорится в Instagram «Уральских пельменей».
Любой желающий может стать участников шоу, прислав видео своего выступления длиной не более минуты на электронную почту casting@pelmeny.net или выложить у себя в аккаунте с тегом #хочувпельмени. Ролики принимают до 10 августа.
По словам участника «Уральских пельменей» Сергея Исаева, шоу будет проходить в формате импровизации, выступающих оценят он и его коллеги. По итогам лучших участников пригласят на съемки основного шоу, а потом, возможно, возьмут и в основной состав. «У нас в плане еще несколько проектов. Поэтому надо расширяться и, возможно, обновляться», — добавил Исаев в разговоре с ЕТВ.
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Осенью 2018 году стали появляться слухе о расколе «Уральских пельменей». Так, Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастролировали отдельно от основного состава с программой «Ваши пельмени». Юлия Михалкова говорила, что так и не смогла выбрать с каким коллективом она отправится выступать, поэтому решила совсем отказаться от гастролей.
«Это какой-то невозможный рекорд Гиннеса, чтобы один коллектив столько лет выступал в одном составе… У всего есть начало и конец. Я желаю ребятам удачи. Если у них получился сохранить свое творческое лицо и команду, буду этому безумно рад», — комментировал смутные времена в «Уральских пельменях» бывший участник команды Сергей Светлаков.
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