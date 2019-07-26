Екатеринбург окунется в атмосферу дома «Абрау-Дюрсо»

Винный дом «Абрау-Дюрсо» окажется в Екатеринбурге уже завтра, 27 июля, с 11:00 до 22:00. На летней эстраде Литературного квартала вы найдете яркие тенденции мира гастрономии, приправленные свежим воздухом и вдохновляющей музыкой. Эногастрономический фестиваль «Пикник Абрау» представит все современные гастрономические направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до самых актуальных европейских открытий. Гостей ждут непринужденные и познавательные кулинарные мастер-классы, а также множество новых невероятных идей.

На пикнике будет пять тематических зон: #ябрутал, #креативтут, #поморям, #вдвижении, #квест. В первой зоне мужчинам представится возможность создать уникальный образ в барбер-шопе, поучаствовать в силовых мастер-классах и workout, а также поиграть в гигантскую дженгу. Креативная площадка создана специально для тех, кому нравится рисовать, плести, изобретать. В морской зоне гости «Пикника Абрау» смогут расслабиться на шезлонге и понежиться на солнце. Четвертая площадка подойдет для тех, кто выступает за здоровый образ жизни и предпочитает спорт диванным посиделкам. В этой зоне посетителям предложат мастер-классы по йоге, бадминтон и фрисби. А на квестах всех желающих ждут головоломки.