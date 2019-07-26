Екатеринбург окунется в атмосферу дома «Абрау-Дюрсо»
Винный дом «Абрау-Дюрсо» окажется в Екатеринбурге уже завтра, 27 июля, с 11:00 до 22:00. На летней эстраде Литературного квартала вы найдете яркие тенденции мира гастрономии, приправленные свежим воздухом и вдохновляющей музыкой. Эногастрономический фестиваль «Пикник Абрау» представит все современные гастрономические направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до самых актуальных европейских открытий. Гостей ждут непринужденные и познавательные кулинарные мастер-классы, а также множество новых невероятных идей.
На пикнике будет пять тематических зон: #ябрутал, #креативтут, #поморям, #вдвижении, #квест. В первой зоне мужчинам представится возможность создать уникальный образ в барбер-шопе, поучаствовать в силовых мастер-классах и workout, а также поиграть в гигантскую дженгу. Креативная площадка создана специально для тех, кому нравится рисовать, плести, изобретать. В морской зоне гости «Пикника Абрау» смогут расслабиться на шезлонге и понежиться на солнце. Четвертая площадка подойдет для тех, кто выступает за здоровый образ жизни и предпочитает спорт диванным посиделкам. В этой зоне посетителям предложат мастер-классы по йоге, бадминтон и фрисби. А на квестах всех желающих ждут головоломки.
Фото предоставлено организаторами
На фестивале также будут лекции и музыкальное сопровождение. Ловите лайн-ап:
13:00
«Сомелье в кедах. Эволюция профессии». Виталий Горбенко, Абрау-Дюрсо
14:00 «Винная тема в парфюмерии». Наталья Шахова, парфюмерный эксперт 15:00 «Винная коллекция. От бутылок в шкафу до домашнего винного погреба». Павел Иванов, Абрау-Дюрсо
16:00 «Сделано в России. Что пить в ресторане». Владимир Кудрявцев, Абрау-Дюрсо
17:00 «Винная мода сегодня». Дмитрий Ваняшкин, энотека Barolo
18:00 «Что такое декантер» (компания BORK, партнеры проекта)
А вот и музыка:
14:00 — 18:00 Dj
18:00 — 18:45 группа Snowbox
19:00 — 19:45 группа VANYN
20:30 — 21:30 ВИА «Волга-Волга»
Вместе с тем, на мероприятии ожидаются шеф-баттлы:
11:45
Открытие площадки. Приветственное слово куратора, руководителя школы кулинарных
приключений Food Smile Светланы Лебедевой.
12:00 — 13:00 Первый баттл: «Курица — Утка»
13:30 — 14:30 Второй баттл: «Индейка — Кролик»
15:00 — 16:00 Третий баттл: «Судак-Форель»
16:30 — 17:30 Четвертый баттл: «Печенка-Сердечки»
18:00 — 19:00 Пятый баттл: «Малина-Земляника»
19:00 — 20:00 Финальный мастер-класс от Маттиса Грожана, шеф-повара ресторана Le Grand Café в Покровском Пассаже.
В день пикника на входе можно будет приобрести билеты по 300 и 500 рублей. Обладателям билетов за 500 рублей обещают два приветственных напитка в подарок. Если вы хотите взять детей, берите. Ребята до 12 лет в сопровождении взрослых проходят на фестиваль бесплатно. На входе билеты обмениваются на браслет, сообщили ЕТВ организаторы «Пикника Абрау».
По фестивальным браслетам гости мероприятия смогут посетить музей «Литературная жизнь Урала ХIХ века», «Литературная жизнь Урала ХХ века», Дом-музей Ф. М. Решетникова, Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, Музей кукол и детской книги «Страна чудес». Все они находятся в Литературном квартале и работают с 12:00 до 20:00. Также на прокат будут выдавать пледы.
Если вы хотите приобрести билеты заранее, переходите по ссылке.
Фото на главной и в тексте: организаторы фестиваля