Афиша не для всех: гуляем по «Стенограффии» и дегустируем напитки
Екатеринбуржцы проведут активные пешие выходные. Праздники на свежем воздухе и пешие экскурсии ждут вас. Безусловно, вы можете устать, зато какие воспоминания останутся! Наслаждайтесь летом, пока оно есть держится на Урале, и не теряйте ни одной возможности повеселиться на улице. Иначе все пропустите.
А чтобы вы могли определиться с мероприятиями, ЕТВ сделал для вас очередную подборку.
Вкус Абрау
Фото предоставлено организаторами
Прямо из центра Екатеринбурга вы сможете перенестись на Черноморское побережье и почувствовать волшебную атмосферу уникального и красивейшего места — Абрау-Дюрсо. Яркие тенденции мира гастрономии, смешанные с кулинарными баттлами и приправленные свежим воздухом и вдохновляющей музыкой. Самый сочный open-air сезона подарит гостям идеальное летнее настроение и радость общения с родными и друзьями в сопровождении игристого и живой музыки.
Ведущим фестиваля будет Коля Ротов, лидер группы «Коля ROTOFF и Ансамбль Уральской Грусти», ведущий утреннего шоу«Ротов, подъем» на НАШЕМ радио_Екатеринбург. Винный лекторий пройдет под предводительством бренд-амбассадора русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Виталия Горбенко. Он раскроет тайны благородных тихих вин и изысканных игристых от «Абрау-Дюрсо», расскажет об истории российского виноделия и правилах винного этикета, поделится секретами сомелье.
В главной гастрономической зоне вас встретит бренд-шеф фестиваля Сергей Альшевский. Только здесь можно будет попробовать мидии в шампанском, закуски из черноморского копченого лобана, жареную барабульку и хамсу, паэлью с черноморской рапаной и устрицы. Кроме того, школа Food Smile устроит кулинарную битву в стиле «Адской кухни». Десять поваров сразятся между собой в категориях: курица/утка, судак/форель, «десертная» сезонная битва малина/земляника. Победителя определят гости пикника. Кстати, каждого, кто купит билет за 500 рублей, ждут два приветственных напитка.
Что: «Пикник
Абрау»
Где: летняя эстрада Литературного квартала
Когда: 27 июля с 11:00 до 22:00
Сколько: 300-500 рублей, билеты здесь
Лето в разгаре
Фото: ЕТВ
В выходные под открытым небом у Водонапорной башни развернется читальный зал. В котором можно будет расслабиться на удобных пуфиках. В течение дня для детей и взрослых проведут мастер-классы по изготовлению значков и шрифту Брайля. Также в субботу и в воскресенье на площадке расположится арт-маркет с сувенирами и открытками, товарами ручной работы, изготовленными инвалидами.
Кроме того, 27 июля, для екатеринбуржцев сделают открытый городской пленер. Горожане смогут присоединиться к художникам и вместе с ними запечатлеть уральскую столицу с натуры. А на следующий день в рамках фестиваля в ЦПКиО состоятся подвижные игры и спортивные состязания.
Что:
праздник «Лето в разгаре!»
Где: Водонапорная башня напротив памятника Татищеву и де Геннину
Когда: 27–28 июля с 12:00 до 18:00
Сколько: бесплатно
Продолжение «Стенограффии»
Фото: организаторы фестиваля STENOGRAFFIA
Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» уже закончился, а его отголоски остались. Не утих еще скандал с работой Покраса Лампаса, ярко заявляют о себе работы других художников. Алексей Шахов проведет авторскую экскурсию по новым работам фестиваля. На двухчасовой прогулке посетители посмотрят на работы, обсудят, какие смыслы вкладывали авторы, узнают внутреннюю кухню фестиваля и инсайдерские вещи, а также поговорят о проектах «Стенограффии», которые создаются в городе до сих пор. Не забудьте взять с собой воду и хорошее настроение.
Что:
экскурсии по «Стенограффии-2019»
Где: у кофейни Pulse (улица Куйбышева, 21)
Когда: 27 июля с 13:30 до 15:30
Сколько: 200 рублей, оплата на месте, но зарегистрируйтесь заранее
Экскурсия по Первомайской
Фото предоставлено организаторами
На месте улицы Первомайской в 19-начале 20 веков проходила дорога на шарташские дачи. В советское время она превратилась в одну из главных магистралей ВТУЗ-городка. С точки зрения архитектурного убранства и разнообразия она вполне может посоревноваться с проспектом Ленина: знаменитая баня на Первомайской, Свердловское пожарно-техническое училище, Свердловский строительный техникум транспортного строительства, комплекс зданий Уральского отделения Российской академии наук. В ходе экскурсии гости познакомятся с историей образовательных и научных учреждений Первомайской и узнают, как строился здесь жилой сектор и кто получал в нем квартиры.
Что:
экскурсия «ВТУЗ-городок: улица Первомайская»
Где: сквер перед домом на улице Первомайской, 66
Когда: 28 июля в 13:00
Сколько: 250 рублей, билеты здесь
Quivver
Фото: vk.com/quivverekb
Этот исполнитель является фаворитом в нескольких стилях. Хаус, прогрессив, техно, драм-н-бэйс или даже рок с живыми гитарами и брутальным вокалом — это все про него. Quivver ступит на уральскую землю во второй раз. До этого он был в наших краях еще в начале миллениума. Он завоевал симпатию екатеринбургской публики благодаря проникновенным и танцевальным релизам, и очень надеется, что сорвет овации снова.
Что:
концерт Quivver
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 2 августа в 23:00
Сколько: от 700 рублей, билеты здесь
Тысячи гравюр
Фото: pixabay
Накануне Дня города в Екатеринбурге откроется V Международный фестиваль меццо-тинто. Он сосредоточен на творчестве 112 художников из 31 страны: Аргентины, США, Канады, Индии, Японии и Австралии. В начале последнего летнего месяца в Ельцин Центре пройдет выставка Blackout. Она объединит лучшие гравюры. Всего зрителям покажут около 1000 произведений.
Затем гости фестиваля смогут посетить Екатеринбургский музей изобразительных искусств и посмотреть кураторский проект «Трансформация. Меццо-тинто Восточной Азии», персональные выставки Микио Ватанабе, Гюнтарса Сиетиньша, Эрлинга Валтюрсона, Томаша Винярски и две экспозиции «Рассказанное светом» и «Метаморфозы тела». Еще одной площадкой для меццо-тинто станет Главный проспект. Там организуют открытый конкурс и проект в защиту океана.
Что:
V Международный фестиваль меццо-тинто
Где: арт-галерея Ельцин Центра (улица Бориса Ельцина, 3) со 2 по 25 августа, Главный проспект с 16 августа по 29 сентября (проспект Ленина, 8) и Екатеринбургский музей ИЗО (улица Воеводина, 5) с 16 августа по 27 октября
Когда: 2 августа — 27 октября
Сколько: Ельцин Центр 100 рублей — взрослый, 50 рублей — льготный, дошкольники бесплатно; музей ИЗО 250 рублей — взрослый, 100 рублей — льготный, студенты вузов — бесплатно; Главный проспект 200 рублей — взрослый, 100 рублей — льготный, дети до шести лет — бесплатно. Подробности узнавайте на сайтах площадок фестиваля.
Героическая гонка
Фото: vk.com/gonkageroevekb
Уверен, что ты в отличной форме? Проверь себя на «Гонке героев», которую организуют по всей России. В каждом городе участников ждет своя уникальная трасса. На гонку можно прийти как командой, так и в одиночку. И неважно, офисный работник ты или профессиональный спортсмен. Даже неподготовленные участники одолеют гонку достойно. В соревнованиях нет проигравших. Дойти до конца — уже победа, ведь, преодолевая препятствия, вы побеждаете свои страхи и открываете себя с новой стороны.
Что: «Гонка героев»
Где: полигон «Свердловский»
Когда: 24 августа с 09:00 до 21:00
Сколько: 500 рублей для детей и от 2000 рублей для взрослых, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Трио из Уфы
Фото предоставлено организаторами
Электронное трио из Уфы «Лауд» распространяет и развивает танцевальную музыку в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска. «Лауд» работали со многими заметными артистами современности, в том числе Boulevard Depo, Thomas Mraz, Антоха МС, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, Supcolorc, и многими другими.
Что: концерт
группы «Лауд»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут
Хороших выходных!