Афиша не для всех: гуляем по «Стенограффии» и дегустируем напитки

Прямо из центра Екатеринбурга вы сможете перенестись на Черноморское побережье и почувствовать волшебную атмосферу уникального и красивейшего места — Абрау-Дюрсо. Яркие тенденции мира гастрономии, смешанные с кулинарными баттлами и приправленные свежим воздухом и вдохновляющей музыкой. Самый сочный open-air сезона подарит гостям идеальное летнее настроение и радость общения с родными и друзьями в сопровождении игристого и живой музыки.

Ведущим фестиваля будет Коля Ротов, лидер группы «Коля ROTOFF и Ансамбль Уральской Грусти», ведущий утреннего шоу«Ротов, подъем» на НАШЕМ радио_Екатеринбург. Винный лекторий пройдет под предводительством бренд-амбассадора русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Виталия Горбенко. Он раскроет тайны благородных тихих вин и изысканных игристых от «Абрау-Дюрсо», расскажет об истории российского виноделия и правилах винного этикета, поделится секретами сомелье.

В главной гастрономической зоне вас встретит бренд-шеф фестиваля Сергей Альшевский. Только здесь можно будет попробовать мидии в шампанском, закуски из черноморского копченого лобана, жареную барабульку и хамсу, паэлью с черноморской рапаной и устрицы. Кроме того, школа Food Smile устроит кулинарную битву в стиле «Адской кухни». Десять поваров сразятся между собой в категориях: курица/утка, судак/форель, «десертная» сезонная битва малина/земляника. Победителя определят гости пикника. Кстати, каждого, кто купит билет за 500 рублей, ждут два приветственных напитка.

Что: «Пикник Абрау»

Где: летняя эстрада Литературного квартала

Когда: 27 июля с 11:00 до 22:00

Сколько: 300-500 рублей, билеты здесь