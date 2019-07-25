Туалеты и мусорные баки: первые цифры Дня города в Екатеринбурге
11:52, 25 Июль 2019
Мэрия пообещала наполнить центр уральской столицы 17 августа всеми удобствами.
На расширенном оргкомитете по подготовке к проведению Дня города-2019 прозвучали первые цифры о главном празднике для администрации Екатеринбурга. Представители комитета по благоустройству доложили вице-мэру по вопросам социальной политики Дмитрию Баранову, что будет установлено 160 туалетов [для сравнения, на Ural Music Night их было 20 — прим. ЕТВ] и 120 мусорных баков.
До часа ночи будет работать общественный транспорт. Из центра, который традиционно сделают пешеходным, уехать можно будет из четырех точек. Их расположение, график и площадь перекрытий станут известны после согласования с ГИБДД.
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Руководство ГИБДД намерено предусмотреть систему пропусков для подъезд к праздничным площадкам, воспользовавшись опытом ЧМ-2018. А строительные организации должны сделать ко Дню города «максимально открытые дороги» и убрать с центральных улиц стройматериалы.
Более подробно о Дне города жители Екатеринбурга и гости уральской столицы смогут 1 августа. На сайте мэрии появится специальный раздел, где будет опубликована программа праздника и вся необходимая информация.
Свердловское МЧС проверить «коммерческую деятельность на воде, чтобы частники без разрешения не катали людей» по акватории пруда. По словам спасателей, пока разрешение на прокат судов есть только у лодочной станции, расположенной у Дома Севастьянова. Вице-мэр Баранов поддержал решение МЧС в отношении «нелегального извоза» во время празднования Дня города: «Надо, чтобы ничего не омрачило праздник».
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