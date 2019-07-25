Туалеты и мусорные баки: первые цифры Дня города в Екатеринбурге

На расширенном оргкомитете по подготовке к проведению Дня города-2019 прозвучали первые цифры о главном празднике для администрации Екатеринбурга. Представители комитета по благоустройству доложили вице-мэру по вопросам социальной политики Дмитрию Баранову, что будет установлено 160 туалетов [для сравнения, на Ural Music Night их было 20 — прим. ЕТВ] и 120 мусорных баков.

До часа ночи будет работать общественный транспорт. Из центра, который традиционно сделают пешеходным, уехать можно будет из четырех точек. Их расположение, график и площадь перекрытий станут известны после согласования с ГИБДД.