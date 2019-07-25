Монеточка попала в успешный рейтинг Forbes
11:45, 25 Июль 2019
Уральская певиц заняла 29 строчку среди звезд до 40 лет.
Уральская певица Лиза Монеточка попала в рейтинг самых успешных звезд моложе 40 лет по версии Forbes. Девушка заняла 29 строчку с доходом в 800 тысяч долларов и упоминаемостью в СМИ 15 тысяч раз. Лидером рейтинга стал боец Хабиб Нурмагометов, годовой доход которого оценили в 11,5 млн долларов. За ним следует Ольга Бузова, тройку замыкает хоккеист Александр Овечкин. В десятке также есть Крид, Баста, Дима Билан, Тимати и Ирина Шейк.
Лиза Монеточка также попадала в рейтинг Forbes «30 до 30» — ее отметили в категории «Музыка и кино». В карточке певицы указаны даты двух ее релизов: «Психоделический клауд-рэп» в 2016 и альбом«Раскраски для взрослых», который принес Лизе статус звезды.
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