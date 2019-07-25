Монеточка попала в успешный рейтинг Forbes

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« 30 до 30» — ее « Музыка и кино». В карточке певицы указаны даты двух ее релизов: « Психоделический клауд-рэп» в 2016 и альбом«Раскраски для взрослых», который принес Лизе статус звезды.





Лиза Монеточка также попадала в рейтинг Forbes30 до 30» — ее отметили в категорииМузыка и кино». В карточке певицы указаны даты двух ее релизов:Психоделический клауд-рэп» в 2016 и альбом«Раскраски для взрослых», который принес Лизе статус звезды.

Уральская певица Лиза Монеточка попала в рейтинг самых успешных звезд моложе 40 лет по версии Forbes. Девушка заняла 29 строчку с доходом в 800 тысяч долларов и упоминаемостью в СМИ 15 тысяч раз. Лидером рейтинга стал боец Хабиб Нурмагометовгодовой доход которого оценили в 11,5 млн долларов. За ним следует Ольга Бузоватройку замыкает хоккеист Александр Овечкин. В десятке также есть КридБастаДима БиланТимати и Ирина Шейк.