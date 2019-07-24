Екатеринбург стал городом, где дешевле всего паковать чемоданы
13:42, 24 Июль 2019
В столице Урала купить самую важную вещь для отпуска можно за две тысячи рублей.
В Екатеринбурге спрос на чемоданы достиг пиковой отметки в июле. В столице Урала их стали паковать в два раза активнее, чем в январе, выяснили аналитики Avito. Жители Перми скупили все чемоданы еще в марте, а в Казани, Саратове и Тольятти упаковались в апреле, в Волгограде — еще зимой.
Средняя стоимость чемодана в России сейчас составляет 3,4 тысячи рублей — на 3% больше, чем в прошлом году. Дороже всего подготовка к отпуску обойдется Москвичам — у них чемоданы стоят 4,6 тысячи рублей, а вот выгоднее всего паковаться в Барнауле и Екатеринбурге. Здесь чемоданы можно купить всего за 1,9 тысячи рублей. Однако в отпуск сильнее всего хотят жители Новосибирска, где спрос на чемоданы подскочил аж в пять раз.
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