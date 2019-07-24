Екатеринбург стал городом, где дешевле всего паковать чемоданы

В Екатеринбурге спрос на чемоданы достиг пиковой отметки в июле. В столице Урала их стали паковать в два раза активнее , чем в январе , выяснили аналитики Avito. Жители Перми скупили все чемоданы еще в марте , а в Казани , Саратове и Тольятти упаковались в апреле , в Волгограде — еще зимой.





Средняя стоимость чемодана в России сейчас составляет 3,4 тысячи рублей — на 3% больше , чем в прошлом году. Дороже всего подготовка к отпуску обойдется Москвичам — у них чемоданы стоят 4,6 тысячи рублей , а вот выгоднее всего паковаться в Барнауле и Екатеринбурге. Здесь чемоданы можно купить всего за 1,9 тысячи рублей. Однако в отпуск сильнее всего хотят жители Новосибирска , где спрос на чемоданы подскочил аж в пять раз.



