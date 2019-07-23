В расписании Кольцово появится прямой рейс в Доминикану
12:29, 23 Июль 2019
Время перелета составит 12 часов.
В расписании Кольцово появится прямой рейс в Доминиканскую Республику. С 8 ноября авиакомпания Azur Air два раза в неделю будет выполнять полеты в аэропорт Ла-Романа. Время полета составит 12 часов. Из Екатеринбурга вылеты запланированы по пятницам в 9:10, из Доминиканы — по четвергам в 10:10, сообщили в пресс-службе Кольцово. Летать будут самолеты Boeing 777-300 ER вместимостью до 531 пассажира. Рейсы в Доминикану пропали из расписания Кольцово в 2014 году. Полеты выполняла авиакомпания Nordwind.
Ла-Романа — город на юго-востоке Доминиканской Республики на берегу Карибского моря. Рядом находится элитный курорт Каса-де-Кампо, где расположены более 30 полей для гольфа, гавань на 370 яхт, теннисные корты и виллы миллионеров. Кроме того, внутри Каса-де-Кампо построена точная копия испанской деревни XV века — Альтос-де-Чавон, также называемый городом художников и ремесленников.
Однако с 10 октября отменят прямой рейс из Кольцово в Хельсинки. Перевозчик Finnair решил, что выполнять перелет невыгодно из-за низкого спроса на билеты.
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Украли велосипед. Что делать?
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!