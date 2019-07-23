В расписании Кольцово появится прямой рейс в Доминикану

В расписании Кольцово появится прямой рейс в Доминиканскую Республику. С 8 ноября авиакомпания Azur Air два раза в неделю будет выполнять полеты в аэропорт Ла-Романа. Время полета составит 12 часов. Из Екатеринбурга вылеты запланированы по пятницам в 9:10 , из Доминиканы — по четвергам в 10:10 , сообщили в пресс-службе Кольцово. Летать будут самолеты Boeing 777-300 ER вместимостью до 531 пассажира. Рейсы в Доминикану пропали из расписания Кольцово в 2014 году. Полеты выполняла авиакомпания Nordwind.





Ла-Романа — город на юго-востоке Доминиканской Республики на берегу Карибского моря. Рядом находится элитный курорт Каса-де-Кампо , где расположены более 30 полей для гольфа , гавань на 370 яхт , теннисные корты и виллы миллионеров. Кроме того , внутри Каса-де-Кампо построена точная копия испанской деревни XV века — Альтос-де-Чавон , также называемый городом художников и ремесленников.



