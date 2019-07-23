«Карт–Бланш» выдвинул своего кандидата на Уралмаше

На Уралмаше появилась новая работа от партизанского фестиваля уличного искусства « Карт — Бланш». На рекламном билборде по Проспекту Космонавтов , 49 , разместили плакат , стилизованный под предвыборную агитацию , с изображением екатеринбургского художника Владимира Абиха. Слоган кандидата « Сделаем стрит-арт великим опять!». ЕТВ подозревает , что это не совсем фестивальная работа , а необычное поздравление Владимира Абиха с днем рождения , к которому мы присоединяемся.