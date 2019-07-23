«Карт–Бланш» выдвинул своего кандидата на Уралмаше
15:35, 23 Июль 2019
Художник Владимир Абих на билборде призывает возродить стрит-арт.
На Уралмаше появилась новая работа от партизанского фестиваля уличного искусства «Карт — Бланш». На рекламном билборде по Проспекту Космонавтов, 49, разместили плакат, стилизованный под предвыборную агитацию, с изображением екатеринбургского художника Владимира Абиха. Слоган кандидата «Сделаем стрит-арт великим опять!». ЕТВ подозревает, что это не совсем фестивальная работа, а необычное поздравление Владимира Абиха с днем рождения, к которому мы присоединяемся.
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Объекты партизанского фестиваля «Карт-Бланш» появляются в Екатеринбурге каждый день. Последним стало многозначное граффити группы TNS Crew. На учебно-спортивной базе «Юность России» изобразили две руки, соединенные наручниками как обручальными кольцами. Художник Александр Гущин создал работу создал на лестнице «Иллюзию протеста». Также жители города могут увидеть ухо на Мичурина или огромного дракона на Куйбышева.
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