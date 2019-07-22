Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Команду «Урала» пополнил еще один польский футболист

16:59, 22 Июль 2019
bezymjannyj.jpg
Михаль Кухарчик (справа)
Фото: Instagram Михаля Кухарчика
За нас теперь будет играть Михаль Кухарчик. До него в клуб пришел полузащитник Рафал Аугустыняк.

Футбольный клуб «Урал» пополнил польский полузащитник Михаль Кухарчик. Об этом стало известно сегодня. «Новый опыт, новый вызов!!! Номер 18 Опять со мной!!!» — написал футболист в Instagram и показал подписчикам свою новую футболку в традиционных для «Урала» оранжево-черных цветах.


В городе без смога. Это возможно
Как жителям Екатеринбурга избавиться от шума и пыли.

До перехода в екатеринбургский клуб Михаль Кухарчик был хавбеком «Легии». В сезоне 2018-19 он сыграл в 28 матчах, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Честь «Легии» Кухарчик защищал десять лет. За этот срок он успел пять раз выиграть чемпионат Польши, показать себя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В конце июня «Урал» приобрел другого польского игрока Рафала Аугустыняка. Он присоединился к нашим футболистам на сборах в Словении. До этого игрок выступал за клуб «Медзь». В прошлом сезоне Аугустыняк забил два гола и отдал два голевых паса в 22 матчах чемпионата Польши.

В Екатеринбурге комнату в коммуналке пытаются продать по цене трешки
Стоимость квадратного метра оказалась в два раза выше рыночной.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Команду «Урала» пополнил еще один польский футболист»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Польша, футбол, полузащитник, ФК "Урал", Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Украли велосипед. Что делать?
24 июля в 19:00
С
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов