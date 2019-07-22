Команду «Урала» пополнил еще один польский футболист

До перехода в екатеринбургский клуб Михаль Кухарчик был хавбеком «Легии». В сезоне 2018-19 он сыграл в 28 матчах, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Честь «Легии» Кухарчик защищал десять лет. За этот срок он успел пять раз выиграть чемпионат Польши, показать себя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В конце июня «Урал» приобрел другого польского игрока Рафала Аугустыняка. Он присоединился к нашим футболистам на сборах в Словении. До этого игрок выступал за клуб «Медзь». В прошлом сезоне Аугустыняк забил два гола и отдал два голевых паса в 22 матчах чемпионата Польши.