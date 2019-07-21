«Урал» возглавил премьер-лигу после победы над «Ахматом»
20:35, 21 Июль 2019
Матч закончился с разгромным счетом 3:0.
Футбольный «Урал» разгромил грозненский «Ахмат» в матче второго тура российской премьер-лиги. Игра на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 3:0. В первом тайме активнее были гости, но все атаки отражал вратарь «Урала» Ярослав Годзюр. Счет в конце первого тайм, замкнув подачу углового, открыл Владимир Ильин. На 58-й минуте встречи Отман Эль-Кабир удвоил преимущество, добив удар Андрея Панюкова. До разгромного счета матч довел полузащитник Юрий Бавин.
Победа подняла «Урал» на первое место в турнирной таблице. После двух туров в активе уральцев есть шесть очков. В первом матче «Урал» обыграл «Уфу» со счетом 3:2. Тогда два гола в копилку екатеринбуржцев принес капитан команды Эрик Бикфалви. Матч с «Ахматом» ему пришлось пропустить из-за травмы.
Следующий матч «Урала» состоится в Москве 26 июля. Екатеринбуржцы встретятся с «Динамо».
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