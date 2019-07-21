«Урал» возглавил премьер-лигу после победы над «Ахматом»

«

«

«

,

«

,

,

,



Победа подняла « Урал» на первое место в турнирной таблице. После двух туров в активе уральцев есть шесть очков. В первом матче « Урал» обыграл « Уфу» со счетом 3:2. Тогда два гола в копилку екатеринбуржцев принес капитан команды Эрик Бикфалви. Матч с « Ахматом» ему пришлось пропустить из-за травмы.



Следующий матч « Урала» состоится в Москве 26 июля. Екатеринбуржцы встретятся с « Динамо».



ФутбольныйУрал» разгромил грозненскийАхмат» в матче второго тура российской премьер-лиги. Игра наЕкатеринбург Арене» завершилась со счетом 3:0. В первом тайме активнее были гостино все атаки отражал вратарьУрала» Ярослав Годзюр. Счет в конце первого таймзамкнув подачу угловогооткрыл Владимир Ильин. На 58-й минуте встречи Отман Эль-Кабир удвоил преимуществодобив удар Андрея Панюкова. До разгромного счета матч довел полузащитник Юрий Бавин.