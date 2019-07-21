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Битва художников на заборе перешла из «Стенограффии» в «Карт Бланш»

13:05, 21 Июль 2019
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Фото: Street Art Hunter
Надпись на Мамина-Сибиряка снова изменилась. Уже в шестой раз.
Забор на Мамина-Сибиряка продолжил меняться после завершения фестиваля «Стенограффия». Теперь на нем появилось граффити в стиле алкомаркета «Красное& Белое». То, что издалека можно принять за рекламу, оказывается приветом от другого фестиваля уличного искусства «Карт Бланш». Инициалы удачно совпали.

Баталии уличных художников на этом заборе продолжаются со 2 июля. Сначала на нем появилось превью «Стенограффии», которое повторяло работу Илью Мозги 2018 года. «Эта надпись сделана легально. Как и все работы на фестивале Стенограффия“», — гласило на заборе. Каждый день на белой стене высказываются разные художники, меняя смысл надписи. Это выглядело так:

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, уличное искусство, стрит-арт, Карт Бланш, Екатеринбург
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