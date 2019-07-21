Битва художников на заборе перешла из «Стенограффии» в «Карт Бланш»

Забор на Мамина-Сибиряка продолжил меняться после завершения фестиваля « Стенограффия». Теперь на нем появилось граффити в стиле алкомаркета « Красное& Белое». То , что издалека можно принять за рекламу , оказывается приветом от другого фестиваля уличного искусства « Карт Бланш». Инициалы удачно совпали.





Баталии уличных художников на этом заборе продолжаются со 2 июля. Сначала на нем появилось превью « Стенограффии», которое повторяло работу Илью Мозги 2018 года. « Эта надпись сделана легально. Как и все работы на фестивале „ Стенограффия“», — гласило на заборе. Каждый день на белой стене высказываются разные художники , меняя смысл надписи. Это выглядело так:



