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Николаю Коляде не хватает четырех миллионов для «Коляда-Plays»

11:32, 20 Июль 2019
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Фото: Facebook Николая Коляды
Губернаторский грант покрывает только половину расходов на фестиваль.

Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 13 раз. По словам создателя «Коляда-Plays» — драматурга и режиссера Николая Коляды — зрители увидят лучшие спектакли, поставленные по его пьесам. С 1 по 10 ноября публике будут показаны постановки не только из больших городов — Тюмени, Омска, Челябинска, Томска. На афишах появятся театр VikArt из Хельсинки со спектаклем «Масакра» по пьесе самого Коляды и Атнинский татарский государственный драматический театр имени Тукая, поставивший пьесу «Фронтовичка» Анны Батуриной. «Это единственный театр в Татарстане (а то и в России) такого ранга, расположенный в селе», — объясняет Николай Коляда.

Фестиваль, который стал одним из важных событий в театральном календаре Екатеринбурга, каждый год сталкивается с проблемами. Первая — финансирование.

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Николай Коляда
драматург, режиссер, основатель и худрук "Коляда-театра"

Мы получаем на проведение фестиваля три миллиона рублей — грант губернатора Свердловской области. Обычно фестиваль «стоит» семь-девять миллионов рублей, которые я пытаюсь изыскивать. Третий год нам помогает финансово компания ЛСР. Пока ответа на мое письмо о финансовой помощи в этом году не получено.

Николай Коляда

Вторая проблема — это площадки, на которых проходит «Коляда-Plays». В этом году на конкурс было заявлено 52 спектакля. «Но большие спектакли, те, которым нужна большая сцена — я не могу пригласить на фестиваль», — объясняет Николай Коляда. По словам драматурга, «театры Екатеринбурга не предоставляют для участников фестиваля большие сцены, не хотят или не могут — я не знаю».

Несмотря на сложности, «Коляда-Plays» состоится. И пройдет с 1 по 10 ноября 2019 года в Екатеринбурге.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, финансирование, Екатеринбург, фестиваль, коляда-plays, Николай Коляда
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