Николаю Коляде не хватает четырех миллионов для «Коляда-Plays»

Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 13 раз. По словам создателя «Коляда-Plays» — драматурга и режиссера Николая Коляды — зрители увидят лучшие спектакли, поставленные по его пьесам. С 1 по 10 ноября публике будут показаны постановки не только из больших городов — Тюмени, Омска, Челябинска, Томска. На афишах появятся театр VikArt из Хельсинки со спектаклем «Масакра» по пьесе самого Коляды и Атнинский татарский государственный драматический театр имени Тукая, поставивший пьесу «Фронтовичка» Анны Батуриной. «Это единственный театр в Татарстане (а то и в России) такого ранга, расположенный в селе», — объясняет Николай Коляда.

Фестиваль, который стал одним из важных событий в театральном календаре Екатеринбурга, каждый год сталкивается с проблемами. Первая — финансирование.